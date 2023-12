James Rodríguez, con bolsillo lleno: filtran multimillonario sueldo que empezará a ganar desde enero

La versión fue revelada por el periodista Jorge Nicola, quien la incluyó entre las posibles razones por las que el club brasileño se estaría planteando la rescisión de un jugador que, a pesar de su reconocimiento mundial, no está siendo ficha indispensable para el planteamiento de Dorival Júnior.

No obstante, en la prensa brasileña no descartan que el colombiano cambio de aires apenas unos meses después de aterrizar en São Paulo, pues su deseo de jugar más minutos no ha sido cumplido por el cuerpo técnico, aún cuando con la Selección Colombia se ha cansado de demostrar que está en una condición física óptima para encarar partidos completos.