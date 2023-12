São Paulo toma drástica decisión con James Rodríguez tras sus declaraciones; le salió caro

“Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar”, dijo el colombiano. “No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo si me quedo o no”, agregó.