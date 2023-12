Revelan nuevo equipo que quiere a James Rodríguez para 2024: “ya inició contactos”

🚨EXCLUSIVA🚨 Fluminense ja iniciou os contatos com o meia James Rodríguez, que está de saída do São Paulo. O jogador é pedido do técnico Fernando Diniz e também passou pelo crivo de Marcelo, quem tem James como um de seus melhores amigos. E ai, tricolor, gostou? 🇮🇹⌛️ pic.twitter.com/jIXyhyrCUx

¿Qué dijo James Rodríguez sobre su futuro?

“Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar”, dijo. “No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo si me quedo o no”, insistió.