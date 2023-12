Camilo Villegas rompe en llanto y revela lo que le dijo a su hija fallecida el día que salió campeón

El golfista confesó que ya tenía pensando cómo sería el momento. “ Me recuerda a un amigo mío, Gary Woodland, que perdió un bebé también y me acuerdo cuando él ganó en Phoenix y miró al cielo. Esa mirada, desde que perdí a Mía, siempre quise hacerla y bueno en Bermuda se nos dio la oportunidad ”, señaló.

“Cuando la quimioterapia ya no estaba funcionando, me acuerdo que el médico nos está hablando y Mía empieza a convulsionar. Después de eso dije ‘Mía no tienes que seguir luchando si eso es lo que sientes y si estás tranquila, descansa...’. Y bueno, terminó como terminó, yo creo que ella ya estaba cansada y, por lo tanto, no está físicamente con nosotros, pero siempre está en nuestros corazones”, agregó.