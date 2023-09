Dimayor se va de frente contra la SIC; reclamó sobre la investigación a la Liga Femenina

Fernando Jaramillo, como máximo director del ente rector del balompié nacional, ha intentado hacer una pasarela de medios para defender la institución que preside. En Caracol Radio durante este miércoles, señaló que no se trata solo de exigencias, sino también de un apoyo que a veces no se da.

Buscando la aclaración de todo, refirió que sí hay diferencias de salarios pero con explicación: “Esos contratos no son uniformes para todas, el tema salarial es diferente, en el fútbol femenino hay unas que no reciben un salario porque son aficionadas”.

“Voy a hacer una crítica constructiva a los medios de comunicación, cuando llega la liga ni siquiera están enterados quién va liderando la liga, qué partidos se han jugado, no hay cubrimientos sobre qué partidos hay, no asiste la gente a los partidos y no hay patrocinadores”, agregó a su malestar.

“Toda esa carga le cae a los directivos, diciéndoles que no se hace lo suficiente, que no les importa el futbol femenino. No encontramos reciprocidad de la empresa privada, ni mucho apoyo. No hay divulgación, no hay apoyo, no hay apoyo del sector privado”, refirió salvándose de responsabilidades.