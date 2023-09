La presión sirvió: Jugadoras, Federación y Gobierno de España llegaron a acuerdos que beneficiarán al fútbol femenino

| Foto: NurPhoto via Getty Images

La selección femenina de España fue campeona del mundo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Concretamente, hemos acordado que, si no hay ningún problema o imprevisto de agenda, el 9 o 10 de octubre será firmado el documento”, añadió, en referencia a los acuerdos alcanzados con las jugadoras, que pedían cambios en distintos departamentos de la RFEF y condiciones profesionales de trabajo.

La mayoría de las internacionales españolas convocadas por la seleccionadora Montse Tomé, entre ellas varias campeonas del mundo, se había declarado no seleccionable mientras no hubiera cambios en la RFEF tras el escándalo del beso a Jenni Hermoso por el expresidente Luis Rubiales.

“Lo cierto es que siempre he tenido confianza, la he recibido también de ellas”, afirmó el martes Tomé, pero hace una semana, la seleccionadora recibía a un equipo, que en su mayoría no quería estar en la Roja y acudió únicamente por temor a las posibles sanciones.