En medio de un ambiente agitado, la Selección de España femenina estrena su título mundial con una importante tarea

La Roja solo ha hecho un entrenamiento antes de viajar a Gotemburgo, desde que el lunes la nueva seleccionadora española, Montse Tomé, sorprendió al llamar a una mayoría de jugadoras que se había declarado no elegibles.

La mayor parte de las 23 convocadas, entre ellas flamantes campeonas del mundo como Alexia Putellas, habían firmado un comunicado en el que se declaraban no seleccionables mientras no hubiera cambios en la Federación Española (RFEF), tras el escándalo del beso forzado del expresidente Luis Rubiales, a Jenni Hermoso, quien no fue convocada.