“No volverá a ser lo que era”: James Rodríguez recibe cruel dardo de su propio técnico en São Paulo

Dorival fue sincero con los hinchas y les pidió que tengan “paciencia” respecto al aporte de ambos en la cancha. Además, sentenció que lo principal en ese sentido es “entender que no volverán a ser lo que eran en algún momento, si no ganan continuidad”.

Al haber jugado 90 minutos contra Fortaleza, es improbable que James vaya a salir como titular en la final del domingo, aunque se espera que esté entre los suplentes. “ No suelo hablar de jugadores individualmente, pero es una disputa normal y natural entre todos los que fueron contratados para este fin. Naturalmente tenemos un gran respeto por la historia de cada uno de ellos, no puede ser diferente ”, declaró.

James no ha jugado ningún partido de Copa desde que llegó y si no lo hace en el Morumbí, podría salir campeón sin haber aportado dentro del campo de juego, algo que lo deja en posición desprivilegiada respecto a los rivales por el puesto. “Es una disputa sana dentro de un grupo, por eso prefiero hablar mientras ellos están en el campo peleando por sus puestos”, insistió Dorival.

Dorival insiste en ganar el título

En la cancha, el colombiano se mostró molesto y frustrado por no haber podido decretar el empate parcial, al punto que su tanto no lo celebró como seguramente hubiera querido.

Lo bueno es que el propio Dorival reconoció que esta derrota estaba en las cuentas, pues el cuerpo técnico decidió arriesgar todo por ganar el título el domingo. “ El peligro era inminente y calculado. No pudimos hacer lo que veníamos haciendo en otras fases, con disputas todas las semanas. No había manera de ponerlos (a los titulares) en el campo. El equipo viene mostrando un buen rendimiento, como hoy (miércoles) ”, indicó.

El partido ante Flamengo está programado para el domingo a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) en el estadio Morumbí. “Por el trabajo que se ha hecho por parte de la directiva, los jugadores y la gente del club, me di cuenta de que algo bueno va a pasar. No imaginaba que llegaría a una final tan pronto, en apenas siete meses de trabajo. No me imaginaba que pasaría y pasó”, completó.