Video: James Rodríguez peca en São Paulo; pidió penal y volvió a errar

La mala suerte persigue James Rodríguez, ¿o él a ella?. No se sabe, lo cierto es que para el ‘10′ de la Selección Colombia nada sale bien en el último tiempo. A pesar de que en São Paulo encontró un equipo interesado en tenerle, este no ha dado la talla y tampoco viene respondiendo como se esperaba.

Desde su arribo se lleva aguardando la mejor versión del cucuteño, esa que no ha llegado y que se ve cada vez más lejos, luego de acciones como la de este miércoles, 20 de septiembre, cuando por segunda vez en su estadía por Brasil, volvió a errar un penal.

🥲 James erró penal El colombiano tuvo el empate en sus pies pero falló desde los 12 pasos. Sao Paulo 0-1 Fortaleza. Míralo EN VIVO Y EN EXCLUSIVA por #StarPlusLA . ▶️ No te pierdas el 🇧🇷 #Brasileirao en #StarPlusLA . pic.twitter.com/vhCzQ0a47b

Tercera titularidad

Para el primer juego como inicialista, no fue mucho el protagonismo que tuvo. No pasó lo mismo ante el segundo rival, allí sí se le vio más participativo, demostrando la calidad que aún mantiene y hasta lanzando algunos lujos. En esa oportunidad no fue suficiente esto, pues su equipo terminó cayendo por 2-1.