Luis Díaz y Liverpool no quieren sorpresas en su debut de Europa League: hora y canal para ver en vivo

Si bien al cuadro ‘red’ no se le acostumbra a ver en este torneo, fue la participación europea que logró salvar en la campaña anterior. El desempeño del equipo inglés en el comienzo de la anterior Premier League no fue el mejor, lo que lo relegó de los puestos de privilegio y así también, de la Liga de Campeones.

Echando hacia atrás su historial, recordó lo que fue su experiencia pasada en este mismo campeonato a cargo de los rojos: “Ese era un equipo diferente. No estábamos preparados y lo logramos de alguna manera. No creo que fuéramos excepcionales hasta los cuartos de final, la semifinal”.

Con la nostalgia que le significa no poder estar en Champions League, mostró absoluto respeto y compromiso por el proceso que están próximos a comenzar en la Europa League: “Tenemos que estar motivados y tenemos ganas de jugar la Europa League. No vi la Champions League esta semana, no me perdí el himno”.