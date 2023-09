Jürgen Klopp definió su futuro y anunció decisión que impacta directamente al Liverpool de Luis Díaz

Luis Díaz puede respirar tranquilo. Jürgen Klopp no atenderá el llamado de Alemania y continuará cumpliendo su contrato en el Liverpool, tal como anunció oficialmente este miércoles (20 de septiembre) a través de la cadena RTL .

| Foto: DeFodi Images via Getty Images

Julian Nagelsmann asumirá el cargo como técnico de Alemania. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

“ Estamos construyendo el Liverpool 2.0 aquí, queremos ganar de nuevo y no sólo mirar cuánto tiempo más podemos aguantar. Tengo lealtad al Liverpool ”, declaró en una corta entrevista con RTL .

El alemán tiene contrato por un par de temporadas más y no piensa irse a menos que la dirigencia le pida lo contrario. Su idea es dejar todo preparado para que el siguiente entrenador pueda mantener el brillo de los Reds tanto a nivel local como en Europa.

Klopp se sintió dolido por no haber clasificado a Champions y desea tomar revancha esta temporada en la que marchan terceros de la Premier, a solo dos puntos del Manchester City, que es, indudablemente, el rival a vencer.

“Mi corazón está aquí en Liverpool. No se pueden simplemente olvidar los ocho años. Firmé un contrato aquí y, hasta donde puedo recordar, no estaba drogado ni atado y tuve que aceptar con la boca. Eso fue una decisión libre y por eso no está en duda”, sentenció.