Atento Luis Díaz: Jürgen Klopp ya dio respuesta a la posibilidad de dirigir Alemania

Un revuelo enorme se ha generado en suelo europeo tras la debacle que se ha producido en Alemania por cuenta de la dura derrota con la Selección Colombia. De acuerdo con varios medios de ese país, el actual entrenador Hansi Flick estaría en la cuerda floja del banquillo y en la directiva empiezan a evaluar varios nombres que podrían tomar su lugar.

En ese orden de ideas, uno de los medios más reconocidos, como es el diario Bild, aseguró que el estratega del Liverpool, Jürgen Klopp estaría entre los opcionados. Dicha decisión podría afectar al colombiano Luis Díaz, pues el entrenador se ha convertido como en un ‘padre’ para el futbolista que ha alcanzado su máximo nivel bajo su mando.

El técnico Jürgen Klopp y Luis Díaz celebran después de un partido. REUTERS/Molly Darlington. - Foto: REUTERS/Molly Darlington

Por otro lado, en Sky Sports ya avizoraron el destino de Flick, asegurando que “el peligro de que esto salga mal con él es tan grande que hay que actuar ahora… Va en la dirección equivocada a un ritmo enorme. Ha perdido la confianza de los jugadores”.

Y añadió: “Si está bien en el equipo, entonces los chicos lo hacen ellos mismos, porque dicen: ‘pasaremos por el fuego por él’. Ese no es el caso en este momento”.

Klopp ya habría dado una respuesta

Ante el revuelo que ha generado la posibilidad de su salida, el propio agente del entrenador Marc Kosicke, habló sobre esta opción, apagando toda posibilidad. “Jurgen tiene un contrato a largo plazo con el Liverpool”, dijo al diario Bild. “Y (Alemania) tiene un seleccionador nacional. Así que no es un problema para nosotros”.

Asimismo, el propio Klopp también había hablado sobre su futuro y la tentativa de dirigir a Alemania. En declaraciones para el medio SWR Spor, el estratega aseguró que si volvería a su suelo natal sería solo “para vivir, después de mi carrera. Probablemente incluso a Mainz”.

Además, en otros momentos, el experimentado timonel había asegurado su compromiso con el Liverpool, equipo con el que ha logrado varios títulos, entre ellos, la Champions League. “Tengo energía absoluta. Pero tengo un problema: no puedo hacer ‘un poco’, solo puedo hacer ‘todo o nada’. Cuando decida que no puedo seguir haciéndolo, me tomaré un descanso de un año”, aseguró en su momento.

Jürgen Klopp, entrenador alemán. - Foto: The FA via Getty Images

Así las cosas, Díaz y compañía, en Liverpool, tendrían la confianza suficiente para seguir a las órdenes del entrenador, que espera en esta temporada levantar la cabeza de un equipo que no logró nada en la temporada anterior.

Mientras se resuelve el futuro de la Selección de Alemania, Klopp está trabajando para armar un buen equipo para la campaña 2023-2024. Por ejemplo, ya anunció la contratación de un futbolista: el argentino Alexis Mac Allister, procedente del Brighton.

El volante, campeón del mundo en 2022, llegó a la escuadra ‘red’ por solo 42 millones de euros.

Pero no sería el único fichaje de los ingleses, quienes también están buscando otro mediocampista, el francés Khéphren Thuram, del Niza e hijo del mítico Lilian Thuram.