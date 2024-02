Directivo delató a James Rodríguez y contó cómo ‘pidió cacao’ para quedarse en São Paulo

James Rodríguez se queda en São Paulo, pero no puede jugar partidos oficiales: esta es la razón

Contexto: James Rodríguez se queda en São Paulo, pero no puede jugar partidos oficiales: esta es la razón

James Rodríguez ‘pidió cacao’

“Es un tipo bueno en el día a día con los jugadores, con nosotros también y por supuesto entendemos sus disculpas, que quiere volver a jugar en el São Paulo y no podemos dejar de lado a una estrella como esa”, agregó Ramalho.

James no solo se dirigió a la directiva, sino también al cuerpo técnico, que fue una de las razones por las que quiso irse al tener pocas oportunidades de figurar en el arranque de la temporada. “ Siempre son los entrenadores los que deciden. Habló con el técnico, pidió disculpas y entendimos ”, completó el miembro de la junta directiva.

“Si durante el tiempo que pasó todo esto se hubiera portado mal a diario, hubiera cometido algún acto de indisciplina, no hubiera entrenado lo suficiente, no hubiera respetado los horarios, entonces no tendría ninguna posibilidad de resolver el problema. Como fue su pedido y porque se portó muy bien durante el tiempo que estuvo fuera del equipo, aceptamos”, explicó en entrevista con el canal Arnaldo e Tironi en YouTube.