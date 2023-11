Eduardo Méndez reveló el futuro de Hugo Rodallega en Santa Fe y avisó fichajes para 2024

Un ambiente de desazón total se vive por estos días en Independiente Santa Fe, luego de ser el único equipo de los catalogados como históricos en quedarse por fuera de la fiesta de los cuadrangulares finales. La gravedad de la situación para los rojos, es que a lo largo del 2023 no estuvo en ninguno de los dos torneos disputando por el título local.

Bajo este triste panorama, es que la afición ha venido exigiendo respuestas de cara al año siguiente, donde no darán más espera al presidente Eduardo Méndez. Tal vez una de las más relevantes, era saber cuál iba a ser el futuro de Hugo Rodallega a lo que en las últimas horas dijo: “Hugo tiene un contrato hasta diciembre de 2024. Él también se preocupa porque el quiere ganar acá”.

Hugo Rodallega en su estancia con Independiente Santa Fe | Foto: Colprensa

Sobre unas reuniones que se han conocido van a tener para organizar el proyecto en el que buscarán por fin ser exitosos, afirmó: “La relación con Hugo es de los mejores, no tengo una sola queja de él. Él me ha manifestado que se quiere ir de aquí ganador, no hay la menor posibilidad de que se vaya”.

En su entrevista con AS Colombia, también dio aviso del número de fichajes que tiene en mente hará para montar un nómina competitiva al uruguayo, Pablo Peirano: “Haremos el esfuerzo de traer siete u ocho jugadores que necesitamos. Santa Fe tiene los recursos para tratar de darle gusto a lo que el técnico está pidiendo”, aseguró.

Hugo Rodallega y un encuentro con el presidente Méndez en la sede de Santa Fe | Foto: Captura Video @SantaFe

Rodallega lo anticipó

Como era de esperarse, los protagonistas de un nuevo “fracaso” para los rojos, como ellos mismos lo llamaron, empezaron a pronunciarse una vez terminó el juego de la fecha 20 ante Once Caldas, donde cayeron como locales por 0-1. Uno de los futbolistas más destacados, el experimentado Hugo Rodallega, habló.

Haciendo una fuerte autocrítica, el atacante señaló que grupalmente todos estuvieron lejos del nivel esperado: “Aquí no se salva nadie, las cosas individuales funcionaron momentáneamente. Pero eso no quiere decir que yo me salve, acá todos somos culpables de que Santa Fe no esté dentro de los mejores ocho”.

“Salvar a alguien es ser mediocre, nosotros tenemos que pensar en lo que viene, y en mi caso yo tengo contrato hasta 2024 y quiero continuar acá”, sumó a lo que había dicho inicialmente, además, de dar un parte de tranquilidad a los aficionados cardenales quienes escucharon de ofertas para su delantero.

Precisamente sobre uno de esos rumores, en donde se habló de una posible contratación de Millonarios para la Copa Libertadores, este dijo: “Yo solamente las leo y me río solo en mi casa, cada quien es libre de opinar, yo me debo a Santa Fe y quiero triunfar en Santa Fe. Las ofertas son normales en el fútbol, como es normal que si me va bien, haya ofertas”.

Hugo Rodallega enfrentado a Pasto en liga colombiana | Foto: Dimayor

“Uno demuestra cuando quiere estar en un lugar con la actitud que tiene dentro de la cancha, y eso no se cuestiona porque yo siempre intento entregarme. Entonces lo que salga en redes sociales que yo diga que me quiero ir, es rotundamente falso”, dijo vehementemente sobre una posible salida.