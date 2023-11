Hugo Rodallega envió ‘dardo’ a Santa Fe tras salida de referente: “Hay situaciones poco comprensibles”

El caleño de 31 años, después de un año en el club, afirmó que no sería tenido en cuenta para el siguiente semestre. “Hablé con el presidente, llegamos a un acuerdo y tratamos de finiquitar el contrato y darle las gracias por darme trabajo y traerme a Santa Fe. Desafortunadamente, no se dieron las cosas como todos queríamos, pero esto es fútbol y hace parte de la profesión de uno”, contó a través de un video en sus redes sociales.

El mensaje de despedida de Hugo Rodallega

“Dolor y no por tu amistad, porque esa siempre estará. Dolor por tu don de profesionalismo. Es triste ver que el fútbol tiene este tipo de situaciones poco comprensibles”, le escribió ‘Hugol’ a Viáfara en el video oficializando su salida de Santa Fe. No se mostró muy de acuerdo con la decisión de no contar más con él.

