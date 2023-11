Sigue la ‘barrida’ en Santa Fe; jugador se despidió con doloroso mensaje del club

El primero en hacerlo fue el volante Christian Marrugo, quien el pasado miércoles confirmó que los altos mandos y el técnico Peirano no va a contar con él para su proyecto. “Hablé con el presidente, llegamos a un acuerdo y tratamos de finiquitar el contrato y darle las gracias por darme trabajo y traerme a Santa Fe. Desafortunadamente, no se dieron las cosas como todos queríamos, pero esto es futbol y hace parte de la profesión de uno”, dijo.

“Me acerqué a hablar con el presidente y me dijo que no me iban a tener en cuenta para el siguiente semestre y ya. Me dijo que habían tomado la decisión el cuerpo técnico que está ahora y listo”, agregó.