Santa Fe sentencia la salida de una figura para el 2024: “no me iban a tener en cuenta”

El onceno rojo tiene pendiente su juego ante Once Caldas por la fecha 20, no obstante, la idea del profesor Pablo Peirano es trabajar pensando desde ya en construir un equipo casi en totalidad nuevo. Según se ha sabido, la ‘barrida’ que haría el club sería de un 75% de la plantilla que actualmente está.

Uno que ya supo que no será tenido en cuenta es Christian Marrugo, quien según le contó al Vbar de Caracol Radio : “hablé con el presidente, llegamos a un acuerdo y tratamos de finiquitar el contrato y darle las gracias por darme trabajo y traerme a Santa Fe. Desafortunadamente, no se dieron las cosas como todos queríamos, pero esto es futbol y hace parte de la profesión de uno”.

“A partir de que pasaron las vacaciones, uno va y se sienta con el presi a ver si uno continúa o no. Ya dijeron que uno no continúa, entonces uno trata de no venir a entrenar sabiendo que no va a continuar con el equipo, mejor aprovechar el tiempo e ir buscando lo que toca el otro año”, complementó.