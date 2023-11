Referente de Santa Fe dio la cara por el fracaso del 2023 en el FPC: “estamos apenados”

Independiente Santa Fe, un histórico del torneo nacional desde fechas atrás cimentó su eliminación tras un pobre torneo y ahora, ya se encuentran en vacaciones por decisión de su presidente Eduardo Méndez, quien entró en la polémica tras no haber mostrado respeto de la competencia.

“Fue muy rápido, un abrir y cerrar de ojos, no obviamos la responsabilidad nuestra, como futbolistas tenemos responsabilidad, por diferentes factores estamos en la situación que estamos y no queda mas que terminar lo mejor posible y proyectar un mejor futuro”, agregó.

”El profe Pablo vino con una idea muy clara, fue muy directo en lo que quiso en esos partidos, o afrontamos así. Contra Tolima jugamos un partido que se trabajó, pero nos encontramos con un gol, buscamos por todos los medios, pero no nos bastó, después en el clásico estábamos jugando bien y la expulsión del Chino desequilibró todo”.

“Yo empecé de suplente con el profe Bodhert, en los partidos que entré pudimos resolver varios y luego me gané la titular y en el partido con Unión Magdalena donde me lesioné dos meses, volví para el 5-0 con Águilas y me quedó faltando poder ayudar más al equipo y en los partidos en los que estuve poder ayudar más, de pronto dejar a mis compañeros con más ventaja o haber ayudado en defensa”, añadió.