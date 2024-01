Edwin Cardona destapó la verdad de su polémico gesto ante Corea: contó la razón y dijo si se arrepiente

Casi seis años han pasado desde aquel gesto que le costó a Edwin Cardona una sanción de cinco partidos por parte de la Fifa. Durante un amistoso frente a Corea del Sur, en plena gira asiática de la Selección Colombia, el hoy volante del América de Cali se enfrentó a los jugadores rivales y no encontró mejor manera de ofenderlos que burlarse de la forma de sus ojos.

Selección Colombia no aguantó y se ‘paró en la raya’ contra la Fifa: tajante respuesta a la sanción

Ahora que está lejos de volver a ser convocado por la Selección Colombia, Cardona puede hablar mucho más tranquilamente de lo que sucedió, aunque reconoce que su actuación no fue la mejor sabiendo que las cámaras le estaban apuntando en este momento y era de esperarse la repercusión que tuvo más adelante.

El antioqueño explicó que todo se dio tras “una discusión con James” en la que los jugadores de Corea “lo empujaron” y lo hicieron caer al suelo. “Uno con la furia y el calentón... Con todo respeto lo digo, no fue ni racismo, ni esa intención. Fue un impulso”, dijo en una transmisión de Twitch junto a ‘La Liendra’, influencer colombiano.

“Cuando se acabó el partido fue que vi la magnitud y dije ‘uy, yo que hice”, confesó Cardona. “Yo no sabía hablar inglés, si les hablaba en español no me iban a entender. Fue un impulso”, reiteró.