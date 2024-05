Edwin Cardona se destapó sobre David Ospina e hizo tajante confesión; “Ya veremos”

En un apartado en la rueda de prensa, el talentoso volante creativo no dudó en expresar su felicidad de compartir institución con su hermana. “ Me llena de orgullo compartir y coincidir con mi hermana en el club. El 8 es un número que nos gusta, fue el día en el que nací ”, dijo.

Sobre el cariño que le ha brindado la gente en Medellín, Cardona también se expresó. “Estoy muy agradecido con la hinchada, por como me han tratado. Ver el estadio lleno nos da un plus, ellos siempre han apoyado. Este va a ser un lindo semestre ”, manifestó.

Y Cardona también hizo referencia a su regreso no sentenciado hace un par de años. “Creo que fue un tema de clubes y por eso no se dio mi llegada antes, sobre mi contextura, siempre he tenido la misma, he jugado en Selección, en Boca y mi físico ha sido el mismo, mi nutricionista considera que estoy bien, entonces así voy a competir”, indicó.