Segundo refuerzo de Atlético Nacional está “muy avanzado”: esto falta para la firma

SEMANA, en la intención por contrastar la veracidad del negocio, fue a las fuentes directas del negocio. En Envigado, equipo al que pertenece el jugador, dijeron que desde el cuadro ‘verdolaga’ no ha existido oferta y que, de existir, no aceptarían el negocio planteado, solo venta.

Haciéndose cargo de las críticas, respondió a los que no comprenden su estado físico: “Llevo 16 años de carrera y siempre he tenido esta contextura, en Selección, en Boca, en Racing... Es muy fácil juzgar, pero siempre he tenido el mismo peso. A veces es muy fácil hablar y más detrás de la pantalla”.

“No puedo cambiar mi físico, no me puedo comparar con Cristian Barrios, siempre he jugado con el peso que me dicen los nutricionistas y siempre acato las órdenes de lo que me dicen”, finalizó intentando despejar dudas sobre su capacidad para el segundo ciclo con los verdes.