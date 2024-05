Figura de Millonarios abandonaría el club tras el fracaso en Liga y Libertadores: en marcha un plan ‘B’

Días de bastante tensión se vienen viviendo en Millonarios desde hace un par de semanas, luego que el equipo mostrara una mejoría irreal para clasificar a las finales del fútbol colombiano. En los cuadrangulares quedó evidenciado que no tenían el nivel para disputarlas y mucho menos para competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con algunas esperanzas en el certamen colombiano, se intentaron meter en la puja por llegar a la final, pero el bajo nivel de todo el plantel dirigido por Alberto Gamero confirmó en el más reciente resultado adverso (2-2 vs. Pereira), la consumación total del fracaso en el primer semestre de 2024.

Ese tiempo perdido propiciaría que las salidas a mitad de año de varios jugadores sean inminentes , entre las que se presentaría la de una ficha clave que no se pensaba, en primera instancia, pudiera salir del equipo por tratarse de un jugador imprescindible para el elenco embajador .

Ⓜ️ Millonarios busca arquero, pues ha recibido ofertas por Álvaro Montero y no será fácil retenerlo. Lo preguntaron de México 🇲🇽 y de Brasil 🇧🇷. Noticia de @BonnetHJavier en @blogdeportivo . pic.twitter.com/rg2VycAgSP

SEMANA, en busca de contrastar esto, ha ido a las fuentes cercanas al caso y han revelado que a pesar de no haber llegado una oferta formal al club, si desde el exterior vienen por Montero, no lo van a retener más. Además, de que desde ya están buscando asegurar un plan B, pero por el momento no hay nada concreto.