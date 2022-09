Ejecutivo del Deportivo Cali renuncia tras amenazas y se refiere a Mayer Candelo: “Lo están sacando desde el primer partido”

La crisis administrativa y financiera que atraviesa el Deportivo Cali desde que comenzó el 2022, es decir, apenas semanas después de haber conseguido la tan anhelada décima estrella, le sigue costando los cargos a algunos de sus directivos. A finales de agosto, el entonces vicepresidente del club, Marco Caicedo, dio un paso al costado, y el 19 de septiembre, Gabriel Robayo, vinculado al comité de la cantera, también se despidió del cuadro verdiblanco.

La renuncia de Robayo llama la atención dado que, en diálogo con algunos medios de comunicación, afirmó que obedeció a las amenazas no solo contra él sino contra su familia. Según él, las intimidaciones se antepusieron al amor que guarda por la escuadra azucarera, a la cual se afilió hace 14 años.

“Los resultados lastimosamente no se dan y se convierte en algo que va a fondo, trasciende la barrera de la vida y la muerte”, afirmó Robayo en conversación con el programa VBar, de Caracol Radio.

El ex directivo del Deportivo Cali argumentó que si bien entiende la bronca de los hinchas por el rendimiento del equipo, hoy décimo noveno la Liga BetPlay, rechazó a aquellos que “buscan afectar la integridad física de uno y sus familias”.

El exintegrante del comité ejecutivo del Cali también aprovechó para referirse a los rumores sobre la salida de Mayer Candelo, quien no ha podido apagar el incendio heredado del estratega venezolano Rafael Dudamel, al menos el relacionado con lo deportivo.

“A los técnicos son los resultados los que los sostienen y hoy en día después de 12 partidos empiezan a reevaluarse las posibilidades de técnico. Lastimosamente, a Mayer lo están sacando desde el primer partido”, añadió Gabriel Robayo, solo que en Blog Deportivo, de Blu Radio.

La inminente salida de Mayer

Aunque de la calidad futbolística de Mayer Candelo nadie dudó, tanto como para que se retirara del fútbol después de los 40 años, como DT no ha deslumbrado. Para muestra, un botón: el equipo no solo es penúltimo en la liga local, sino que suma solo una victoria en 12 partidos disputados, razón por la que ve lejana su clasificación a los cuadrangulares finales.

Ahora, la culpa no solo es de Mayer, su nómina es de menos categoría que la de Dudamel, salvo por jugadores como Teófilo Gutiérrez, cuya regularidad no ha sido la esperada por cuenta de sus expulsiones, y Yoni González, que sigue sin encontrar su mejor nivel. Sin embargo, las directivas del Cali no parecen tenerle paciencia al DT.

Uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país, Diego Rueda, anunció el lunes 19 de septiembre que los dirigentes del club verdiblanco ya habrían tomado la decisión de despedir al entrenador, que como futbolista fue ídolo de los verdes, así como también de Millonarios. No obstante, no confirmó que la decisión fuera oficial y dejó una pregunta como duda.

“A esta hora la decisión del Deportivo Cali es no darle continuidad a Mayer Candelo como su entrenador. ¿Cambiarán en el último instante?”, escribió el reconocido periodista en su cuenta oficial de Twitter sobre las seis de la tarde de este lunes.

A esta hora la decisión del Deportivo Cali es no darle continuidad a Mayer Candelo como su entrenador. ¿Cambiarán en el último instante? — Diego Rueda (@diegonoticia) September 19, 2022

Valga recordar que tras las especulaciones acerca de su salida, pues supuestamente en reemplazo suyo llegaría Jaime de la Pava, Mayer Candelo ya se había pronunciado. El pasado 9 de septiembre, en rueda de prensa, dijo: “Lo único que les puedo decir es que soy el entrenador del Deportivo Cali hoy. Lo que hablen afuera no es problema mío. Todos somos libres de expresar lo que queremos, de comunicar lo que siente y de expresar lo que cree. No puedo pelear contra la gente. Soy respetuoso de todos los comentarios que se digan. La realidad es otra”.