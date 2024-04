El ‘Cantante del gol’ da la cara por sus múltiples embarradas al aire y confesó si se va a retirar

“Hermano, si no se han podido poner de acuerdo para darle la razón al papa, imagínese a uno, por favor. Primero que todo, como dijo Jesús, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Todos nos equivocamos, los únicos que no se equivocan, con todo el respeto, son los estúpidos que no hacen nada. No soy perfecto y ni lo quiero ser”, manifestó.