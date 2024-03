“El deporte está pasando por un momento complicado”, Carlos Mario Oquendo explica en SEMANA carta enviada a Gustavo Petro

El exbicicrosista de 36 años, que también fue reconocido con la Orden de Boyacá, explicó en SEMANA que los deportistas de diferentes disciplinas aún no reciben el presupuesto del año 2024 para su preparación a las justas deportivas. Los convenios no se han firmado, pues no se ha posesionado la actual ministra de esa cartera, Luz Cristina López Trejos, quien llegó en reemplazo de Astrid Bibiana Rodríguez, tras su renuncia por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027.