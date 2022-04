El equipo mexicano que busca a Juan Carlos Osorio

Tras la tormentosa salida del América de Cali que le costó, según los dirigentes de la institución, más de 1.000 millones de pesos, el técnico Juan Carlos Osorio busca seguir su exitosa carrera como técnico y como buen exponente de la labor en los banquillos, no le han faltado ofertas para dirigir.

Hace algunos días, cuando transcurrían los primeros días de marzo, los medios mexicanos empezaron la indagación y uno de los nombres que tenía en carpeta América de México era el de Juan Carlos Osorio, que no pasaba por un buen ambiente laboral con el máximo accionista de la institución escarlata, Tulio Gómez.

Ante los constantes rumores sobre una partida al fútbol mexicano, el risaraldense fue sincero y habló sin tapujos sobre estos ofrecimientos. “Cuando un club o una selección me contactan, lo mínimo que hago es escucharlos, han llegado muy buenas ofertas, pero cuando tomé la decisión de quedarme fue por temas personales”, aseguró Osorio.

Juan Carlos Osorio ha dejado de recibir la confianza de la junta directiva del América de Cali - Foto: Dimayor

Sin embargo, el estratega se aferró a su profesionalismo en su momento y manifestó que estaba “muy feliz acá (Cali), por el momento no he pensado en abandonar al América”, sentenció en rueda de prensa previa al duelo con Independiente Medellín por Copa Sudamericana.

Tras dejar el banquillo rojo de Cali el pasado 31 de marzo, el panorama fue incierto para Osorio, que incluso llegó a sonar para dirigir la Selección Colombia, tema que por el momento lo dio por cerrado, ya que le trajo muchos inconvenientes en su carrera. “Le prometí a mi familia que no volvería a hablar del tema de ser director técnico de la Selección Colombia”, dijo el ‘Míster’ quien además no fue ajeno a las ofertas que tiene para su futuro. “Una selección y dos clubes me han llamado, me voy a sentar con calma a hablarlo con mi familia (...) la selección de la que me llamaron es fuera de Sudamérica”, completó.

“El trabajo en un club no es de seleccionador, sino de planificador, de estratega. A mí me parece que dirigir un Mundial o una Copa América es una excelente oportunidad para un seleccionador-estratega. El Mundial es lo más bonito que me ha pasado”, concluyó.

Ahora bien, tras darse su última aparición en el estadio Atanasio Girardot para acompañar el juego Atlético Nacional vs. América de Cali y participar en los honores a Freddy Rincón en Cali durante el más reciente fin de semana, desde México vuelven a poner en la órbita de un nuevo club mexicano al exseleccionador nacional de dicho país.

Las Chivas Rayadas de Guadalajara despidieron hace poco a Marcelo Michel Leaño y por el momento mantienen en el interinato a Ricardo Cadena; sin embargo, las pretensiones de los directivos es buscar rápidamente un cuerpo técnico que se haga cargo del club. En carpeta ya manejan algunos nombres y entre ellos se destacaría el de Juan Carlos Osorio.

"CHIVAS TIENE VARIOS CANDIDATOS, COMO JUAN CARLOS OSORIO"😎🔥



OJO con la información de @GusMenFox:



"HUBO CONTACTO CON OSORIO"



Antonio 'Turco' Mohamed, también entre los señalados...#LUP pic.twitter.com/VSphOeLedL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 18, 2022

Según el periodista de FOX Sports Gustavo Mendoza, el colombiano estaría en la baraja de candidatos que también mantendría al argentino, Matías Almeyda, el cual sería oponente del cafetero para una contratación. Cabe resaltar que desde México también aseguran que “ya hubo un contacto (con Osorio), ha habido contacto con varios, hay baraja de varios entrenadores que van a sondear”.

Solo resta esperar cómo se dan las negociaciones. Sin embargo, el colombiano ya tiene hoja de vida en el fútbol manito luego de dirigir a la Selección de dicho país entre 2015 y 2018. Su más reciente estadística después de dirigir al América en Colombia es de un total de 49 partidos, dejando un balance de 15 victorias, 11 empates y 23 derrotas, lo cual deja un rendimiento del 39 %, uno de los más bajos en su carrera como DT.