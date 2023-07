El fenómeno continúa: Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic y consiguió su primer Wimbledon

El triunfo más importante de su carrera

“Es un sueño hecho realidad, lo he dicho antes, es lindo ganar, pero si hubiese perdido hubiese estado muy orgulloso de mí por jugar este torneo contra una persona que siempre me ha apoyado. Disputar estas etapas es increíble para un chico tan joven y alcanzar estas situaciones me llenan de mucho orgullo, no solo para mí, sino del equipo que tengo”, dijo el español.