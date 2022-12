El gato les salió carísimo: millonaria demanda contra Brasil por maltrato animal en Qatar 2022

Ya han pasado más de cuatro días y en Brasil no superan la eliminación del Mundial de Qatar 2022 a manos de Croacia, el equipo de Luka Modric, que este martes se enfrenta a Argentina por un cupo a la final de manera consecutiva, todo tras 5 series de seguidas, contando las de Rusia 2018, llevando el partido hasta la prórroga.

Los brasileños estaban tan convencidos de tener un equipo digno del hexacampeonato que la derrota cayó como un balde de agua fría, ocasionando, además, la salida anticipada de Tite, su entrenador, y las dudas de Neymar sobre seguir representando a su país en el próximo ciclo mundialista.

Futbolísticamente se pueden encontrar las razones de la eliminación en factores como la falta de contundencia y la férrea defensa croata, sin embargo, otros más supersticiosos se la adjudican al gato que irrumpió la rueda de prensa horas antes del choque de cuartos de final, mismo por el que ahora les cayó una denuncia por parte de Foro Nacional de Protección y Defensa Animal de Brasil.

Vinicius Jr se encontraba atendiendo a los medios de comunicación el pasado miércoles, cuando un felino saltó sobre la mesa y provocó la sonrisa del delantero del Real Madrid, que se olvidó de contestar la pregunta y espero hasta que el extraño visitante se fuera.

Los periodistas presentes también captaron el insólito momento, antes que, Vinicius Rodrigues, jefe de prensa de la Federación Brasileña (CBF), entrara a escena para despejar la sala de prensa. El comunicador tomó al gato del lomo y lo lanzó hacia el suelo, permitiendo que la conferencia continuara, sin pensar que le caería una ola de críticas en redes sociales por presunto maltrato animal.

Uno que quiere mucho a los gatos es el secretario de prensa de brasil

(Also la incomodidad de vinicius cuando rebolean al gato man) pic.twitter.com/leqGBPK0OO — ElBuni (@therealbuni) December 7, 2022

Al día siguiente, en la rueda de prensa oficial, un reportero le cuestionó a Tite sobre lo sucedido y el técnico se lavó las manos pidiendo que le preguntaran al verdadero protagonista de la escena. Rodrigues no dio explicaciones públicas y solo se conoció su versión hasta una entrevista con A Voz, medio brasileño, en el que negó haber maltratado al felino. “Yo no lo hice nada al gato, lo puse al lado. No voy a maltratar a un animal. Sé todo lo que se dijo en redes sociales, no lo puedo manejar. Ya está”, fueron sus palabras.

En el video se ve que hasta el propio Vinicius Jr. se sorprende con la manera en la que el jefe de prensa se deshace del gato y prefiere guardar silencio mientras algunos de los reporteros le hacen el reclamo a su colega.

La situación trascendió a más dos días después, cuando Brasil cayó eliminado en penales y en las redes sociales se acordaron del momento, asegurando que habían quedado fuera por la ‘maldición del gato’. Los memes no se hicieron esperar, todos teniendo al animal como protagonista.

Vinicius se ríe del curioso momento que vivió en rueda de prensa - Foto: AP

Fuera de las ‘maldiciones’ que pudiera haber ocasionado el tema del gato, la reacción en Brasil no ha sido la mejor y los defensores de animales han decidido entablar una demanda contra la CBF, en la que pide una disculpa pública por parte del jefe de prensa y una multa de 1 millón de reales, es decir, casi 200.000 dólares o 955 mil millones de pesos colombianos.

El Foro de Protección y Defensa Animal reclama que la federación nunca se ha manifestado en contra de este comportamiento y dio un mensaje negativo a la sociedad al no reconocer que se trató de un caso de maltrato. En caso de que la demanda prospere, el dinero sería usado para invertir en la organización para distintos proyectos a favor de preservar el medio ambiente y la calidad de vida de los animales.