“Estoy psicológicamente destruido”, el emotivo mensaje de Neymar tras la eliminación con Brasil

Neymar vivió una jornada amarga con Brasil, que fue eliminado por Croacia en el Mundial Qatar 2022. Aunque anotó un golazo en el tiempo extra del compromiso, no alcanzó para soñar con la sexta Copa del Mundo para la canarinha. Eso sí, con esa anotación alcanzó el récord de Pelé, con 77 dianas.

El crack brasileño es criticado por no haber pateado ningún penal en la tanda decisiva y su desazón y tristeza le dio la vuelta al mundo.

Neymar dejó en duda su continuidad como referente de la selección brasileña - Foto: AFP

Tras el partido, Neymar atendió a los medios de comunicación, quienes le preguntaron si en Qatar se despedía de los mundiales. “Creo que no. Tenemos que ver lo que pasará en el futuro, pero está claro que no estaré para el próximo Mundial”, dijo en medio de la visible tristeza que lo embargó.

“Difícil, difícil encontrar palabras para consolarnos en este momento. Hay que intentar encontrar fuerzas para seguir, por más que sea difícil. Algunos se quedarán, otros a ver, pero espero que se dejen cosas importantes para que estos niños puedan seguir”, puntualizó el ‘10′.

Este sábado 10 de diciembre, Neymar reapareció en redes con un contundente mensaje.

“Estoy psicológicamente destruido. Esta fue sin duda la derrota que más me dolió, la cual me dejó paralizado 10 minutos y justo después caí en llanto sin parar. Va a doler por muuuucho tiempo, desafortunadamente”, indicó inicialmente en su mensaje que continuó.

“Luchamos hasta el final. De eso estoy orgulloso y de mis compañeros porque no faltó compromiso y dedicación. Este grupo se lo merecía, nos lo merecíamos, BRASIL se lo merecía. Pero esta no fue la voluntad de DIOS”, dijo con fe.

El mensaje finaliza hablando del sacrificio y el cariño que sintió, incluso, cuando pasó por una dura lesión de tobillo.

“Gracias a todos por vuestro apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó. Va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, todo me lo has dado para no poder quejarme. Solo gracias por cuidar de mí. Toda la honra y gloria siempre son para ti, sin importar las circunstancias”, finalizó.

Entre las respuestas más destacadas a su mensaje se vio la de Kaka.

“El señor está contigo y nosotros también. Sanará y seguiremos disfrutando de tu talento”, escribió el campeón con Brasil en 2022.

El uruguayo Luis Suárez, que como Neymar se quedó en el camino de Qatar 2022 con su equipo, también le respondió el post.

“Mucha fuerza hermano y arriba. Muchas veces nos caemos, pero tenemos siempre la fuerza para seguir adelante porque luchamos mucho para poder triunfar en este hermoso deporte. Seguí fuerte hermanito”, dijo el hombre que, con Neymar y Messi, integraron la recordada MSN en Barcelona de España.

Sin duda el mejor mensaje fue el de Pelé.

“Sigue siendo inspiración”, redactó.

Dani Alves, por su parte, dedicó una publicaicón completa a Neymar.

“Pongo esta imagen primero porque así es como siempre quiero recordarte y quiero que todos te recuerden así. Eres un ejemplo de un brasileño que salió de la nada y conquistó más de lo que soñó. Llorar es parte del proceso, pero sonreír es lo que nos hace recordar que todo el sacrificio que hicimos valió la pena. El trofeo a menudo hace que muchas personas cometan errores, pensando que son mejores que otros porque ganaron... pero no, no saben que es solo una distracción que alimenta continuamente sus egos. Ganar para mí que soy considerado el mayor ganador en la historia de este deporte, significa inspirar a la gente, como tú @neymarjr lo haces (...) Deja que te duela, deja que pase y vuelve a tu misión. Amo tu corazón, hermano mío. (El resto es privado). La red social es poder mostrar lo que queremos que sepan de nosotros, sin mentiras ni pensamientos”, dijo el lateral.