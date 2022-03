“El mejor de Colombia”, inesperado elogio a Osorio en medio de polémica

El técnico del América de Cali, Juan Carlos Osorio se encuentra en el ojo del huracán después de su vehemente agresión en contra de un jugador de Independiente Medellín el pasado miércoles en juego válido por la Copa Sudamericana.

Ante este grave hecho, varias reacciones se han hecho sentir después del juego que terminó con victoria a favor del DIM. Desde los directos protagonistas del juego hasta la prensa. En el caso del Medellín, Julio Comesaña no se guardó nada y fue severo ante la reacción de Osorio.

En charla con Win Sports, el técnico del poderoso aseguró que era extraño ver a Osorio de esa manera y que probablemente “él no está bien”.

“Es un tema delicado, quedé sorprendido. Cuando fue la jugada no me di cuenta, pero después vi la repetición. Creo que Juan Carlos, a quien quiero mucho y con quien tengo una muy linda relación, no está bien”, puntualizó de entrada. “Tiene que revisar sus comportamientos porque me da la sensación de que tendrá que visitar algún especialista, no sé si el estrés del fútbol, las dificultades que ha tenido o toda la lucha que ha tenido con América”, agregó.

❌ Así fue el PISOTÓN de Juan Carlos #Osorio, DT del América, a Mosquera, defensor del Medellín...



¿Merece sanción de la Conmebol si el América clasifica? #SudamericanaEnDIRECTV con @titopuccettic, @SVargasOK, @AdrianMagnoli y @johangomez84. pic.twitter.com/Pi3DsVACiw — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) March 17, 2022

Sin embargo, no todo es malo para el DT, pues este viernes el exarquero Julián Viáfara, quien tuvo paso por las toldas del América, se desbordó en elogios hacia el estratega risaraldense.

Viáfara no dudo ni un segundo cuando fue cuestionado por el técnico, asegurando que “Juan Carlos Osorio es el mejor estratega del fútbol colombiano”, sin embargo, el exgolero también dio sus impresiones sobre la actualidad del entrenador manifestando que “el 70% de jugadores que tiene, son muy jóvenes”.

Juan Carlos Osorio, técnico América de Cali. - Foto: Dimayor

Y es que el presente del América no es nada favorable de la mano de Osorio. En primera medida, su mayor objetivo, la Copa Sudamericana, ya no será una realidad después de quedar eliminado a manos del Medellín desde la definición de el punto penal.

En la liga, el equipo escarlata ha tenido ciertos altibajos que han llevado a la hinchada a no ilusionarse en esta temporada. Los pupilos de Osorio, que aún no han jugado en la undécima jornada del campeonato colombiano, marchan en la posición nueve con 15 unidades.

Este sábado, Osorio y América nuevamente se verán las caras con Independiente Medellín, en un duelo que será el tercer round después de lo vivido en Copa Sudamericana. El encuentrose llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero desde las 8:00 p. m.

Programación y resultados de la fecha 11

16 de marzo

Deportes Tolima 1-2 Patriotas FC

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Transmisión: Win/Win+

Atlético Bucaramanga 1-0 Deportivo Cali

Hora: 6:05 p. m.

Estadio: Alfonso López

Transmisión: Win+

Deportivo Pasto 2-4 Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Transmisión: Win+

17 de marzo

Atlético Nacional 2-1 Jaguares FC

Hora: 7:45 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: Win+

18 de marzo

Unión Magdalena 0-2 Cortuluá

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Sierra Nevada

Transmisión: Win/Win+

Millonarios FC vs. Once Caldas

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: El Campín

Transmisión: Win+

19 de marzo

Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Transmisión: Win/Win+

América de Cali vs. Independiente Medellín

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Transmisión: Win+

20 de marzo

Envigado FC vs. La Equidad

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur

Transmisión: Win/Win+

Deportivo Pereira vs. Junior FC

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Transmisión: Win+