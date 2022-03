Video | Repudiable agresión de Juan Carlos Osorio a jugador del Medellín en la Sudamericana

América y Medellín definieron el equipo colombiano que representará al país en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, siendo el cuadro poderoso el que hizo respetar la serie y la ventaja sacada en el primer juego para hacerse con el lugar en el segundo certamen internacional más importante de Sudamérica.

Sin ninguna duda, el compromiso fue vibrante desde el primer minuto hasta la definición de los cobros desde el punto penal, que dieron por cerrada la llave a favor del visitante en el Pascual Guerrero. Así las cosas, afuera del campo también se vivieron momentos de tensión, pero que lamentablemente dejaron mal parado a Juan Carlos Osorio, quien en la mayoría de veces es señalado y en esta oportunidad no fue la excepción, producto de una agresión hacia un jugador rival, que causó el malestar generalizado de todos los seguidores del fútbol, quienes vieron el actuar del estratega.

❌ Así fue el PISOTÓN de Juan Carlos #Osorio, DT del América, a Mosquera, defensor del Medellín...



¿Merece sanción de la Conmebol si el América clasifica? #SudamericanaEnDIRECTV con @titopuccettic, @SVargasOK, @AdrianMagnoli y @johangomez84. pic.twitter.com/Pi3DsVACiw — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) March 17, 2022

Se jugaba el segundo tiempo, cuando en una acción por la banda donde se encuentra ubicado el banco de suplentes del América, cayó un jugador del Independiente Medellín, que llegó tras un choque cerca de los pies del estratega de los escarlatas. La acción, que daba para la expulsión de Osorio, terminó en un pisotón por parte del técnico que captaron de manera clara las cámaras de la transmisión, dejando de inmediato la crítica por parte de los comentaristas y la anotación del mal actuar por parte del risaraldense.

Además del golpe generado al jugador que se encontraba en el piso, el experimentado técnico no le bastó e intentó alegar con el perjudicado sobre lo sucedido. Con braceo descontrolado y gestos de molestia, de manera irónica refutó que nada había pasado y para hacer aún más grave el hecho, segundos después se vio al técnico nuevamente en la transmisión expresando palabras salidas de tono contra el agredido, un acto bochornoso que no fue sancionado, debido a que la competencia no cuenta con la herramienta VAR, la cual habría sido precisa para determinar la expulsión.

Agónica clasificación del DIM

América acarició, ante su público y sin éxito, la remontada del 2-1 sufrido en la ida con un gol de tempranero de Carlos Sierra (minuto 9) y otro de Adrián Ramos en el 63.

Así, el Medellín se convirtió en el primer representante de Colombia que asegura un lugar en la fase de grupos de la Sudamericana. El 25 de marzo, cuando se realice el sorteo, conocerá a sus próximos rivales.

En el minuto 9, América sorprendió anotando en su primera jugada ofensiva a través del mediocampista Carlos Sierra.

A los 24, la astucia de los argentinos del DIM marcaron la diferencia en un duelo que era parejo. Adrián Arregui fue más vivo que todos y cobró un tiro libre rápidamente, sorprendiendo a los desprevenidos defensores que le quitaron la vista al balón.

Luciano Pons, que recibió el pase a ras de pasto de su compatriota, amagó en el área al único defensa que se percató del movimiento y anotó.

En el 56, Vladimir Hernández enloqueció con su ritmo a los centrales americanos. Uno de ellos lo derribó cuando se aproximaba al portero Joel Graterol y el árbitro cobró la pena máxima.

Pero el guardameta venezolano volvió a darle aire a los dirigidos por Juan Carlos Osorio y atajó el tiro del capitán del DIM, Andrés Cadavid.

El #Poderoso está en la fase de grupos de la CONMEBOL @Sudamericana 🔴🔵 https://t.co/TiSXBA0S1H — DIM (@DIM_Oficial) March 17, 2022

Quien no desperdició fue el delantero Adrián Ramos, exjugador del Borussia Dortmund alemán, y al 63 volvió a emparejar la llave con un cabezazo. El ritmo era frenético.

Ambos equipos pudieron evitar los penales en el ocaso del encuentro, pero el show estaba reservado para que Mosquera respondiera a las atajadas de su colega y se convirtiera en figura.

El veterano tapó el primer y el segundo penal de los americanos, y le dio la victoria a su equipo por 1-3.