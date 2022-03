Julio Comesaña cambia insultos por halagos: ¿le gusta que le digan “burro”?

Independiente Medellín y Julio Comesaña, afrontarán este miércoles (16 de marzo) la posibilidad de clasificarse a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, por ahora lograron en el primer juego de la primera fase llevarse la ventaja por 2-1 frente al América de Cali, ahora en condición de visitante deberán reafirmar ese buen presente, que les brindaría la posibilidad de continuar en carrera por el anhelo de figurar en la segunda competición de clubes más importante de Sudamérica.

Así las cosas, en un marco que parecería ser ideal para el equipo de Medellín, no todo es calma producto de algunas críticas que ha recibido el estratega uruguayo, producto al inconformismo que existe por parte de algún sector de la hinchada y prensa por su manera de dirigir, la cual respeta de manera radical, lo que le ha llevado a ganarse insultos de los cuales hizo referencia durante una entrevista con el medio, El Colombiano.

En la previa del juego ante América en el Pascual Guerrero, contó detalles de cuáles eran esas palabras ofensivas en su contra y de manera inteligente, dio la vuelta a los que pensaban que con dicha palabra lo pudieran herir: “Los asimilo bien porque hace rato que me pasó con Junior. A mí no me pone mal que me griten burro porque el burro es un animal extraordinariamente solidario, trabajador, luchador, incansable, que no se queja, que siempre va para adelante, que está dispuesto a cargar con todo el peso que le pongan encima”.

➕”Uno hace el seguimiento de los equipos, Juan Carlos Osorio es un hombre conocedor e inquieto. América tienen que salir a ganar igual que nosotros” Julio Comesaña, entrenador de Medellín pic.twitter.com/LMGVx42ptL — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 16, 2022

De manera irónica, complementó explicando el por qué no le molestaba el término con el que intentaban calificarlo: “Al contrario, me halaga, pues además el burro tiene otros atributos que bueno, otro día los hablamos”.

Entre otros temas, durante la misma conversación se refirió a la supuesta pelea que mantiene con Felipe Pardo, jugador referente del equipo el cual no ha sido tenido en cuenta durante algunos compromisos, a lo que explicó de manera contundente: “He escuchado incluso a algunos periodistas diciendo que Comesaña castigó a Pardo por la expulsión y no lo puso. Lo último que haría sería castigar al equipo dejando afuera un jugador que nos puede ayudar a ganar un partido, porque lo echaron de la cancha”.

Lo dicho, es solo una extensión de lo pronunciado el pasado 11 de marzo, cuando en la rueda de prensa post partido con el América en el Atanasio Girardot, aprovechó para lanzar una dura pulla en contra de la los medios que ha criticado su trabajo durante esta temporada.

El estratega uruguayo decidió arremeter contra un periodista cuando fue cuestionado por el rendimiento de algunos jugadores de su esquema.

Medellin, COLOMBIA - 09/03/2022- CONMEBOL Sudamericana 2022 - Independiente Medellin (COL) vs America de Cali (COL) - Estádio Atanasio Girardot - Photo by : Staff images /CONMEBOL - Foto: Conmebol

La gota que rebasó el vaso fue cuando le preguntaron por la suplencia del experimentado atacante Felipe Pardo, quien fue reemplazado en los noventa minutos por Mosquera. “Yo no puse un defensor en lugar de Pardo. Se tienen que informar bien e ir a los antecedentes de cada jugador”, aseguró el técnico en la rueda de prensa.

No obstante, Comesaña no se detuvo ahí y nuevamente explicó la razón de la ausencia de Pardo, jugador que volvió para esta temporada después de su paso por el fútbol del exterior.

“Pardo no jugó porque jugó Mosquera como extremo por derecha. Es una tarea que tenía que hacer ofensiva y defensiva. La hizo brillantemente bien y esa zona la reforzamos atrás con (Juan Guillermo) Arboleda de lateral”, sentenció.

“Acepto que no presto mucha atención a eso porque estoy concentrado en mi trabajo. Me imagino que el público en su real saber y entender o su interpretación de las cosas, tienen derecho a expresar su opinión y yo tengo derecho a hacer lo que creo que debo hacer”, concluyó el múltiple campeón del fútbol colombiano.