Los grandes ausentes en la convocatoria de la Selección Colombia

La Selección Colombia jugará todas sus cartas a finales de marzo cuando afronte la última doble jornada en la Eliminatoria Conmebol a Catar 2022, mundial que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. De cara a los compromisos ante Bolivia y Venezuela, este miércoles la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer la que podría ser la última convocatoria de Reinaldo Rueda.

Ante los malos resultados que tiene a la Tricolor, al borde de la eliminación, los directivos de la FCF se replantarían la continuidad del técnico que llegó en enero de 2021 para reemplazar a Carlos Quiroz. Aunque en sus primeros juegos repuso el camino al meter a Colombia en zona de clasificación directa, con el pasar de las fechas llegó una mala racha de siete partidos sin ganar y 646 minutos sin marcar gol.

El combinado patrio cerró el 2021 en la cuarta casilla, pero los juegos ante Perú y Argentina en este 2022 la tienen actualmente en el séptimo lugar con 17 puntos y -3 en la diferencia de gol. Con ese registro se ubica detrás de selecciones como la de Uruguay, Perú y Chile, que ahora son rivales directos en la búsqueda del cupo al repechaje, que lo da la quinta posición.

Y para seguir soñando con la clasificación, el estratega caleño decidió convocar a 28 jugadores para las fechas 17 y 18 que se disputarán a finales de marzo. Como suele suceder, en este nuevo listado se presentaron algunas ausencias que sorprenden y hasta preocupan.

De inmediato la baja más notoria es la de Radamel Falcao García, quien lleva varios partidos sin jugar en el Rayo Vallecano por lesión. “Falcao tiene una lesión muscular pequeñita. Ahí no hay opción de poder arriesgar. Hasta que no cicatrice ese tema muscular, no estará”, indicó recientemente su técnico Andoni Iraola.

Ante esta situación, Reinaldo Rueda no pudo contar con el máximo goleador histórico de la Selección Colombia. Cabe recordar que la falta de gol se ha visto reflejada en sus actuaciones con la Tricolor, pues completa más de un año sin anotar tras el gol que hizo el 13 de octubre de 2020 en la visita a Chile por Eliminatoria. Ha tenido participación en ocho juegos desde esa fecha para volver a ‘rugir’ en el arco rival con la Selección, pero no ha sido posible.

Ante esa falta de gol, es curioso que Rueda no llame a un jugador que está en un gran momento en la primera división de Inglaterra. Aunque en esa parte del mundo todos hablan sobre Luis Díaz, por su presente en el Liverpool, hay otros futbolistas que se destacan en la redes inglesas.

Se trata de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien a sus 22 años registra cinco goles en la Premier League con el Watford. Entre sus víctimas están equipos como Manchester City y Arsenal, además del Southampton, al que el fin de semana le marcó un doblete para darle la victoria a escuadra.

El Cucho Hernández debutó con el combinado patrio en octubre de 2018 en juego amistoso ante Costa Rica, en el que anotó dos goles y desde entonces no ha vuelto a ser llamado.

Otro futbolistas que brillan por su ausencia son los defensas centrales Yerry Mina y Óscar Murillo, quienes han sido habituales en las convocatorias de Reinaldo Rueda. El primero no está porque se sigue recuperando de una lesión en el Everton, mientras que el jugador del Pachuca de México no estaría por decisión técnica.

Conozca aquí la convocatoria de la Selección Colombia para los juegos ante Bolivia y Venezuela.