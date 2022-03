Técnico del Rayo ve complicado el regreso de Falcao, ¿adiós a la Selección?

A principios de este mes, cuando el Rayo Vallecano se jugaba la vida en las semifinales de la Copa del Rey, el técnico Andoni Iraola confirmó que Falcao García quedaba afuera de la convocatoria a raíz de una molestia muscular que no parecía demasiado grave como para que, diez días después, todavía no se tenga una certeza de cuándo regresará a las canchas.

“Falcao tiene una lesión muscular pequeñita”, afirmó el estratega español. Cabe recordar que, antes de eso, el Tigre ingresó unos minutos frente al Real Madrid en Vallecas y no parecía haber terminado con percances físicos.

“Ahí no hay opción de poder arriesgar. Hasta que no cicatrice ese tema muscular, no estará con nosotros”, aseveró Iraola, dando por hecho que el colombiano quedaría afuera de los convocados para ese duelo de vuelta que empataron 1-1, quedando eliminados por el marcador global (3-2).

Luego de la decepción que significó caer eliminados en la semifinal de Copa del Rey, el colombiano viajó junto a sus compañeros a Cádiz para una nueva jornada de La Liga, partido que se antojaba accesible para los dirigidos por Andoni Iraola.

El delantero colombiano no marca desde noviembre de 2021 - Foto: Getty Images

Desafortunadamente, la visita del Rayo al Nuevo Mirandilla terminó en una derrota que agudiza las crisis y los pone a mirar seriamente la zona de descenso, lugar de que a principio de temporada pareciera muy lejano para preocuparse.

La derrota 2-0 frente al Cádiz el domingo los deja en la casilla número 13 del campeonato, a 7 puntos del descenso directo, puesto que justamente tiene el rival que los venció esta jornada. El cuadro madrileño acumula 8 partidos consecutivos sin ganar, con un balance de 7 derrotas y 1 empate, para recoger 1 punto de los últimos 24 posibles.

El triunfo más reciente de los madrileños en liga se remonta al 18 de diciembre del año pasado, fecha en la que vencieron de local 2-0 al Alavés con goles de Sergi Guardiola y Alejandro Catena.

Para rematar, han tenido grandes problemas con las lesiones, entre ellas la de Falcao, que no parece cerca de superarse, de acuerdo a lo que confirmó el propio Iraola en Radio Marca. “Falcao está lesionado en la zona del gemelo, para el Sevilla este domingo 13 de marzo es complicado que llegue. Vamos a confiar en que pueda estar contra el Atlético”, dijo.

Estas declaraciones hacen mella en el cuerpo técnico de la Selección Colombia, pues el liderazgo del Tigre sería clave para afrontar estas últimas dos fechas de Eliminatorias frente a Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Caracas. La convocatoria de Reinaldo Rueda sale la próxima semana y el cuerpo técnico tendrá que esperar hasta última hora para saber si Falcao logra estar disponible, recordando que, como capitán, fue el encargado de dar la cara después de las derrotas ante Perú y Argentina.

Entre tanto, el delantero samario hará presencia en Vallecas para apoyar a sus compañeros en un partido complicado frente al segundo de la tabla en La Liga. El Rayo necesita una victoria inmediatamente para retomar la senda que los alcanzó a tener en puestos europeos. “Es un mes complicado. No estamos rentabilizando lo que mostramos en el campo. El objetivo es salvarnos y tenemos que lograrlo cuanto antes”, añadió Iraola.

“Estamos centrados en cambiar la mala racha que tenemos en Liga. Todavía me da rabia no habernos clasificado para la final de la Copa del Rey, pero, si hay que perder, que sea como lo hicimos con un partido digno”, lamentó el español, que aún no ha definido su futuro en el banquillo franjirrojo. “Mi respuesta con la renovación es sencilla: los entrenadores vamos por objetivos. Algún incendio hemos apagado este año. En el club están acostumbrados, no podemos ponerlo como excusa”, sentenció sobre su futuro.