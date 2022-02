¿Falcao está enojado con los hinchas de la Selección Colombia? Esta fue su respuesta

El año 2022 no ha empezado nada bien para Falcao García que aún no ha marcado con el Rayo Vallecano y, para rematar, está muy cerca de perderse el que sería su último Mundial con la Selección Colombia. Esa derrota frente a Perú en el Metropolitano marcó a varios referentes del combinado nacional, que pocas veces habían salido abucheados en condición de local.

“Perú tuvo 300 hinchas que alentaron los 90 minutos y los levantaron durante todo el tiempo, ellos se llevaron el triunfo y en gran parte se debe al apoyo que recibieron. Nosotros necesitamos eso de parte de toda la hinchada”, cuestionó Falcao en rueda de prensa, antes del viaje a Argentina, que terminó de enmarcar una doble fecha para el olvido en la Tricolor.

Casi un mes después de lo sucedido, el Tigre volvió a referirse al clima hostil que hubo en la casa de la Selección después del partido frente a los incas. “Es entendible la desilusión que lleva la gente por no conseguir quizás la victoria”, aceptó en declaraciones para ESPN.

Falcao considera que “nosotros los jugadores somos los más afectados porque somos los principales en querer dar alegrías a todo nuestro país”, pero reprochó que la situación se haya ido hasta los silbídos, insultos y el lanzamiento de objetos contra futbolistas y miembros del cuerpo técnico.

“Lo que quizás no compartimos es la violencia y los vándalos que empiezan a tirar botellas”, remarcó el delantero de 36 años, coincidiendo con la opinión que el fin de semana manifestó James Rodríguez en su cuenta de Twitch.

“Estaba caliente, en un momento que no pensé que estaríamos por todo lo que se dio. Reaccioné como no se debía. Pero al final fue lo que fue y lo que salió. Son cosas que pasan en un campo de fútbol, le ha pasado a otros jugadores”, señaló el volante del Al-Rayyan al respecto de ese episodio en Barranquilla.

James también decidió disculparse con los aficionados de la Tricolor. “Si herí a alguien le pido disculpas, porque son cosas que pasan dentro del campo. Pero algunas personas se comportaron mal y así como nos da rabia, a ustedes también”, apuntó.

“No es para que tiren cosas. Hemos jugado un buen partido. Dimos todo hasta donde se pudo. Jugamos un excelente partido contra Perú. Que no se pudo concretar es otra cosa. Hicimos un esfuerzo grande y los pitidos me lastimaron”, admitió sin sacar mayores excusas sobre su comportamiento.

Ambos creen en el milagro

Así como piden a los hinchas que no pierdan los cabales después de un resultado negativo, James y Falcao coinciden en que dejarán todo para luchar hasta último momento por las opciones que aún existen de ir a Catar 2022.

“Es un momento complejo porque las posibilidades de clasificar son muy pocas, tenemos que enfrentarlo con el compromiso que siempre hemos representado a nuestro país. Tenemos que hacer nuestro trabajo que es intentar conseguir los seis puntos y luego veremos qué es lo que pasa con los otros resultados”, dijo Falcao en ESPN.

El 10, desde Catar, aseguró que espera estar para aportar su granito de arena en los dos juegos que restan frente a Bolivia y Venezuela. “Para el mundial está difícil. Tenemos que ganar los últimos dos partidos, hay con qué. Tenemos un grupo de mucha calidad. A nivel internacional estamos haciendo las cosas bien y hay cosas que no se pueden explicar. Vamos a luchar hasta el final y donde se pueda. Lo que es para uno es para uno y no forzar. Toca luchar hasta el final, apoyar hasta el final, hacer fuerza y hacer las cosas bien. Esperar algunos resultados. El trabajo duro tiene su recompensa, si es para nosotros bien y si no quedar con la satisfacción del trabajo hecho”, dijo sobre las posibilidades del equipo nacional que se encuentra séptimo con 17 unidades.