¡Descartado para la Copa del Rey! Falcao suma otra lesión en el Rayo Vallecano

En medio de una dura crisis de resultados en la liga, Rayo Vallecano saldrá a la cancha del Benito Villamarín este jueves para enfrentar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Real Betis.

La serie está 2-1 a favor del conjunto verdiblanco que ganó en Vallecas con los tantos de Borja Iglesias y Wiliam Carvalho, en un partido que los locales empezaron ganando apenas a los 5 minutos a través de Álvaro García. Los béticos vienen de perder en el clásico frente al Sevilla (2-0), mientras que el Rayo se hundió un poco más en su racha negativa, tras la derrota a manos del Real Madrid (1-0) en los últimos minutos del encuentro.

En el papel es el Betis el que parte como favorito, pero los rayistas se aferran al buen andar que han demostrado en esta competencia, eliminando al Mallorca, Girona y Mirandés. “La copa no tiene nada que ver con la liga y hasta ahora el equipo ha hecho buenos partidos en esta competición. Confiamos seguir esa línea y tener un rendimiento muy alto para poder dar la sorpresa”, declaró el técnico Andoni Iraola.

En dicha rueda de prensa, el DT confirmó que Falcao García está descartado para afrontar el duelo de vuelta por la semifinal. “Falcao tiene una lesión muscular pequeñita”, afirmó. Cabe recordar que el Tigre apenas ingresó unos minutos frente al Madrid y no parecía con percances físicos cuando terminó el encuentro disputado el sábado pasado.

“Ahí no hay opción de poder arriesgar. Hasta que no cicatrice ese tema muscular, no estará con nosotros”, aseveró Iraola, dando por hecho que el colombiano quedará fuera de la lista de convocados para viajar a Sevilla y difícilmente pueda estar disponible el fin de semana visitando al Cádiz por el campeonato local.

Sergi Guardiola es el llamado a responder por los goles frente al Betis, en un partido que el técnico titula como “una oportunidad única” de hacer historia clasificando a la final frente al ganador de la otra llave, que se definirá este miércoles entre Athletic de Bilbao y Valencia (1-1).

“A nivel motivacional no es un partido difícil de preparar. Solo con el ambiente que va a haber en el Villamarín, con la posibilidad real que existe de poder jugar la primera final de Copa en la historia del Rayo Vallecano no tienes que achuchar mucho al jugador”, señaló el entrenador.

Iraola pide compromiso de todos sus dirigidos para lograr el objetivo. “Tenemos que exprimir las opciones que tenemos al máximo, que cuando pite el árbitro no nos podamos arrepentir de nada”, sentenció. “Pasar o no ya dependerá del acierto y los errores nuestros y del rival, de muchas cosas, pero que nosotros daremos todo lo que tengamos”, añadió.

El partido entre Rayo Vallecano y Real Betis en territorio sevillano se disputará este jueves desde las 3:00 p. m. (hora de Colombia). “Ambos sabemos a lo que jugamos, y habrá que hacer ajustes. Según vaya pasando el partido, si tenemos que asumir riesgos, lo tendremos que hacer”, admitió Iraola.

Seguro en el cuadro franjirrojo extrañaran la presencia de un jugador de experiencia como Falcao para afrontar este trascendental partido, aunque actualmente se encuentra en una sequía goleadora que empieza a preocupar a los aficionados.

Teniendo en cuenta todo el tiempo que se tardó en regresar de la lesión muscular sufrida en noviembre, la duda ahora está puesta en su presencia para la convocatoria de la Selección Colombia de cara a los últimos dos partidos de Eliminatorias a Catar 2022, que se disputarán el 24 de marzo frente a Bolivia en el Metropolitano y el 29 ante Venezuela en Caracas.