¿Se puede ir al Mundial? Jugador de la Selección es sincero con las posibilidades

La actualidad de la Selección Colombia se encuentra en una tensa calma, luego de lo desarrollado por el equipo nacional durante las últimas dos fechas de Eliminatorias, que significaron derrotas ante Perú y Argentina, dejando a la Tricolor en un panorama poco favorable, además, ad portas de la no clasificación a la próxima cita orbital, que se desarrollará hacia los meses finales del presente año en Catar.

Los jugadores de Colombia, en su mayoría han sido autocríticos para expresar que aunque sean mínimas las posibilidades, aún es válido creer en acceder al próximo Mundial por la vía del repechaje, y que en los últimos dos partidos del camino a Catar 2022, donde el equipo dirigido por Reinaldo Rueda enfrentará a Bolivia y Venezuela, se puede lograr lo planteado para brindarle esa alegría a los aficionados nacionales.

Selección Colombia Yimmi Chará - Foto: FCF

El último en tomar la voz sobre el tema en cuestión, fue Yimmi Chará, quien mantuvo conversación con el programa Blog Deportivo, de Blu Radio y dejó dos importantes reflexiones, sobre lo que serán los próximos duelos del equipo nacional, además de la motivación que mantiene el grupo a pesar de que las posibilidades sean pocas para entrar al grupo de los cinco representantes por América del Sur.

En primera medida, el atacante que milita en la MLS se aferra a las probabilidades y anhela que el objetivo con el equipo nacional se cumpla: “Hay que tener fe y esperanza. Nosotros la tenemos, sabemos que es difícil, es complicado, pero mientras haya la posibilidad hay que luchar para clasificar al Mundial”.

Fecha 17 (24 de marzo):

Brasil-Chile

Uruguay-Perú

Argentina-Venezuela

Colombia-Bolivia

Paraguay-Ecuador

Fecha 18 (29 de marzo):

Bolivia-Brasil

Venezuela-Colombia

Chile-Uruguay

Perú-Paraguay

Ecuador-Argentina

El atacante estuvo el último proceso con Reinaldo Rueda y sobre las posibilidades de un nuevo llamado para los partidos definitivos expresó: “No he tenido contacto con el ‘profe’, siempre estamos pendientes de lo que es la selección, de ese entorno y uno como futbolista tiene la esperanza de estar en la Selección. Espero que las cosas se den”.

Buscando hacer méritos para alcanzar un lugar en la lista definitiva, el jugador del Portland Timbers anotó el pasado fin de semana un tanto de chilena que ayudó a su equipo a igualar 2-2 contra New England. Sobre la anotación destacada, que fue una de las mejores en la campaña, Chará confesó: “Un lindo gol, una linda jugada. Quedo muy contento por el partido que se hizo, (pero) lastimosamente el equipo no pudo sumar de a tres. Son de esas jugadas que se deciden en el momento, no se practica tanto. Hay que tomar una decisión y fue bastante acertada”.

Bueno pero Yimmi Chará. Tranqui el gol para empatar el partido entre #RCTID vs #NERevs. pic.twitter.com/0m98VHA8w3 — Colombia Analytics (@Colanalytics) February 27, 2022

Finalmente, el exjugador de varios clubes en Colombia hizo referencia al momento de Atlético Nacional, institución que integró en 2015: “Tanto el equipo como la hinchada se acostumbró a jugar bien, de local y visitante. No han podido agarrar ese nivel que se quiere y no se han dado los resultados”

Junto a la primera respuesta, el extremo mandó un mensaje alentador para la nómina verde y lo que viene para el equipo en los torneos que disputa: “Tienen jugadores de mucha experiencia y calidad, también hay jóvenes, y en el momento en que se adapten darán mucho de qué hablar”.

Así está la tabla de posiciones de la Eliminatoria:

DG: la diferencia de gol (ítem de desempate).

1. Brasil (clasificado) - 39 puntos (25)*

2. Argentina (clasificado) - 35 puntos (16)*

3. Ecuador - 25 puntos (10)

4. Uruguay - 22 (-3)

5. Perú - 21 (-4)

6. Chile - 19 (-1)

7. Colombia - 17 (-3)

8. Bolivia - 15 (-12)

9. Paraguay - 13 (-14)

10. Venezuela - 10 (-16).