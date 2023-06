El ‘palo’ de un excompañero de Cristiano Ronaldo en Real Madrid: “si ganábamos 5-0 y él no marcaba, se enfadaba”

Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más destacados de todos los tiempos, vivió su mejor momento en el Real Madrid y su competitividad y exigencia fueron resaltados por Gareth Bale, quien reveló algunos detalles íntimos sobre su tiempo junto al portugués en España. Durante cinco años, junto a Karim Benzema, formaron el legendario tridente conocido como BBC, considerado uno de los mejores ataques en la historia del Real Madrid.

Además de ganar cuatro veces la Champions League como compañeros, compartieron numerosas horas en el vestuario. En ese sentido, Bale reveló curiosidades sobre la personalidad del portugués y su tremenda competitividad.

James Rodríguez junto a Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. - Foto: Anadolu Agency/Getty Images

Durante una charla en el canal de YouTube de Martin Borgmeier, en medio del torneo de golf BMW International Open Pro-Am, Bale bromeó sobre los enfados de Cristiano Ronaldo. “Fue un buen compañero y siempre tuvimos una buena relación. Estuvo bien, aunque tenía sus momentos. Por ejemplo, si ganábamos 5-0 y él no marcaba, entraba al vestuario y lanzaba las botas como si estuviera enfadado. Es como si ganas la Ryder Cup y te enfadas porque no has hecho un punto”, recordó el exjugador merengue entre risas.

👀🎙️ GARETH BALE habla sobre CRISTIANO RONALDO en su etapa en el MADRID (Vía Martín Borgmeier)



😅 "Fue un buen compañero, pero tenía sus momentos. Sí ganábamos 5-0 y él no marcaba, entraba al vestuario y lanzaba las botas como si estuviera enfadado". pic.twitter.com/kQwUYEkzog — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 30, 2023

No obstante, Bale se apresuró en aclarar que “es un buen tipo, no tiene nada extraño ni nunca tuvimos ningún problema”. Sin embargo, también reconoció que estar cerca de una figura como Cristiano Ronaldo no era fácil para muchos: “muchas personas se asustaban por cómo es, pero si no te asustas, todo está bien”.

Bale expresó tener buenos recuerdos de su etapa en el Real Madrid en general, y en particular, con Cristiano Ronaldo. “¿Si daba las gracias al equipo cuando ganaba los Balones de Oro? Sí, lo hacía”, afirmó.

Cristiano Ronaldo y Pelé, en la ceremonia del Balón de Oro 2013. - Foto: ullstein bild via Getty Images

Las otras polémicas declaraciones de Bale de hace unas semanas

Las declaraciones de Bale generan polémica cada vez que habla sobre fútbol. Hace unas semanas, durante un evento de PlayStation previo a la final de la Champions League que terminó quedándose el Manchester City, el exjugador del Real Madrid fue preguntado sobre quién era el mejor jugador que había ganado la ‘orejona’.

Después de una breve pausa, el galés sorprendió al afirmar que ese jugador era Lionel Messi. Estas palabras seguramente no serán bien recibidas por los aficionados madridistas, ya que Bale ganó cuatro Champions League junto a Cristiano Ronaldo y pareció olvidarse del portugués al responder a la pregunta.

Estas declaraciones contradicen lo que el galés afirmó tan solo dos años atrás. Durante una entrevista para el videojuego FIFA, se le preguntó quién era el mejor jugador del mundo, a lo que el galés respondió: “Cristiano Ronaldo es el mejor jugador con el que he jugado, sin duda. Para mí, es el mejor jugador de la historia”. Sin embargo, ahora parece rectificar sus palabras al considerar a Messi como el mejor jugador que ha levantado la Champions League.

Messi y Cristiano, quienes, salvo una sorpresa mayúscula, ya no participarán en la Champions League luego de sus respectivas marchas a Miami y Arabia Saudí. El jugador portugués cerró su etapa en Europa dejando una impresionante marca de 140 goles en la Champions, que le permitieron levantar cinco veces la prestigiosa copa, cuatro con el Real Madrid y una con el Manchester United. Por su parte, Messi, tras su paso por el PSG, finaliza su trayectoria en la Champions con cuatro títulos, aunque solo disputó tres finales. A pesar de estas estadísticas, Gareth Bale considera a Messi como el mejor jugador en haber ganado la máxima competición europea.

El futbolista, quien también tuvo un destacado paso por el Tottenham, anunció su retiro del fútbol profesional en enero del 2023, tras disputar el Mundial de Qatar con Gales, y ahora se dedica al golf profesionalmente.