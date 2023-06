Espectacular: Lionel Messi se lleva el premio al mejor gol de la temporada en la Champions League

Si algo le faltaba a Lionel Messi para cerrar con broche de oro su paso por Europa era llevarse un premio más en su última temporada de Champions League. El argentino vio frustado su sueño de coronar otra ‘orejona’, pero demostró que todavía tiene la calidad intacta para marcar golazos como los que acostumbró al mundo con los colores del Barcelona y la albiceleste.

Durante la fase de grupos, el París Saint-Germain visitó al Benfica en el estadio Da Luz de Lisboa, escenario que Messi escogió para marcar el que este viernes fue catalogado como el mejor gol de la temporada.

Luego de una combinación entre Kylian Mbappé y Neymar, el balón quedó perfecto al borde del área para que el astro rosarino rematara de primera con una caricia de zurda que clavó el balón en el ángulo.

Messi celebró a rabiar su gol ante Benfica. - Foto: AFP

Aquel compromiso terminó 1-1, pero en la mente de los hinchas parisinos quedo esa anotación que se dio un par de meses antes de asistir al Mundial y consagrarse campeón con Argentina.

La elección, que se hizo basada en las votaciones de los usuarios, dejó el tanto de Messi en el primer lugar por encima del golazo de Vinicius en la ida de semifinales frente al Manchester City, la acrobacia de Haaland ante el Dortmund en grupos y otros dos golazos más de Mbappé que se ubicaron en el fondo del ‘Top 10′.

The Goal of the Tournament results are in... 🥁



Congrats, Leo Messi! 👏#UCLGOTT | @Heineken pic.twitter.com/I4JDZF9xN1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 30, 2023

Hora de descansar

No cabe duda que Messi todavía tenía ‘gasolina’ para continuar en Europa, sin embargo, al caerse su regreso al Barcelona, el argentino pensó que lo mejor era salir de los focos europeos y enfocarse en disfrutar al lado de su familia en una liga no tan exigente como la MLS.

El ‘10′ será presentado en los próximos días como refuerzo de lujo del Inter de Miami, club que lo convenció con una oferta difícil de rechazar que incluye un salario estratosférico y contratos con marcas conocidas mundialmente como Adidas y Apple.

El día que Messi anunció su decisión de ir a Estados Unidos, también expuso las razones por las que declinó la renovación con el PSG, destapando que había sufrido por los abucheos y los incontables ataques en su contra desde la tribuna.

El argentino ha revolucionado el mundo del fútbol después de anunciar su fichaje por el Inter de Miami de Estados Unidos. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Tuve ofertas de otros equipos europeos, pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona. Y si no salía lo del Barcelona, la idea era salir del fútbol europeo. Mucho más después de haber ganado el Mundial”, expresó inicialmente en diálogo con Sport y Mundo Deportivo.

De acuerdo con las palabras de Messi, las dos temporadas que estuvo en el conjunto francés fueron bastante complejas y admitió que nunca llegó a ser feliz. Asimismo, recalcó que lo que vivió en el PSG ayudó para que decidiera dejar el balompié del viejo continente.

“Me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel... Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años a nivel familiar mal, no lo disfrutaba”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectó a mi familia. Me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”.