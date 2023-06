Messi se desahogó y destapó fuerte problema que pasó en PSG: “Afectó a mi familia”

Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, confirmó este miércoles que ha tomado la decisión de rechazar la oferta del Al-Hilal y aseguró que continuará su carrera profesional en Estados Unidos, país donde se realizará la próxima Copa América y el Mundial 2026.

A través de una entrevista con el diario Mundo Deportivo, el astro argentino rompió el silencio y manifestó que jugará en el Inter de Miami, equipo propiedad de David Beckham. Además, señaló que no volverá, por el momento, a vestir la camiseta del FC Barcelona.

Lionel Messi en medio de la entrevista realizada por Mundo Deportivo y Sport. - Foto: Tomado del video oficial de la entrevista publicada por Sports - Fotograma 2:40

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Tuve ofertas de otros equipos europeos, pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona. Y si no salía lo del Barcelona, la idea era salir del fútbol europeo. Mucho más después de haber ganado el Mundial”, expresó inicialmente.

El rosarino, de igual manera, aprovechó el diálogo con el impreso catalán para revelar el difícil problema que vivió durante sus dos años en el París Saint Germain, enfatizando que esa situación afectó a su familia.

Messi ha tomado la decisión de partir hacia Estados Unidos. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

De acuerdo con Messí, las dos temporadas que estuvo en el conjunto francés fueron bastante complejas y admitió que nunca llegó a ser feliz. Asimismo, recalcó que lo que vivió en el PSG ayudó para que decidiera dejar el balompié del viejo continente.

“Me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel.. Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años a nivel familiar mal, no lo disfrutaba”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectó a mi familia. Me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”.

Messi se despidió el pasado domingo del París Saint-Germain - Foto: DeFodi Images via Getty Images

Lionel Messi junto a sus hijos en el último partido de la temporada - Foto: AFP

El argentino esperar recuperar el tiempo familiar que perdió en París - Foto: REUTERS/Yves Herman

Messi reitero finalmente en el reconocido diario que la prioridad que tiene actualmente es darle una buena vida a su familia, por eso insinuó que la oferta multimillonaria del Al-Hilal pasó a un segundo plano.

“Había la intención, pero no podíamos adelantar nada. Incluso, no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero. Después de haber conseguido todo gracias a Dios y de haber conseguido por último el Mundial, quería buscar un poco de tranquilidad”, sentenció.