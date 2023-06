“Pensé en mí y en mi familia”: Lionel Messi rompe el silencio y explica todo sobre su llegada al Inter de Miami

La incógnita sobre el futuro de Lionel Messi, tras despedirse del París Saint-Germain, se ha resuelto en cuestión de días. El astro argentino pidió a su padre y representante que adelantara todas las negociaciones para acabar con la ‘novela’ lo más rápido posible, algo con lo que Jorge cumplió al pie de la letra.

Después de ver que la opción del Barcelona no avanzaba, Messi tomó la decisión de fichar por el Inter de Miami, equipo propiedad de David Beckham, al que llegará con un contrato renovable por tres años.

Horas después de darse por confirmado en todo el mundo, el ‘10′ rompió el silencio y habló para los dos principales medios de la prensa deportiva en Cataluña, Sport y Mundo Deportivo. “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino”, señaló.

Leo confesó que su ilusión era volver al Barcelona, pero nunca avanzó la negociación. “Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia”, dijo.

Messi se despidió del PSG con una derrota ante Clermont - Foto: REUTERS

En su charla, Messi reveló que la idea era volver al Barcelona y, si no se daba, el ‘plan B’ siempre fue salir de Europa. “Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia”, insistió.

“Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona”, explicó.

Lionel Messi junto a sus hijos en el último partido de la temporada - Foto: AFP

De hecho la entrevista estuvo enfocada en acabar todos los rumores, explicar por qué no se dio su regreso a España y las razones reales que lo llevaron a aterrizar en Estados Unidos. “Después de haber conseguido todo gracias a Dios y de haber conseguido por último el Mundial, lo que tanto deseaba, quería buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad”, dijo.

Tan convencido estaba de darle una buena vida a su familia, que la oferta multimillonaria del Al-Hilal pasó a segundo plano. “Había la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero”, sentenció.

Messi negó que su decisión esté relacionada a un reencuentro con Busquets, Alba o Suárez. “Yo tomé mi decisión por mí y no sé qué van a hacer ellos. Lo mío fue un poco pensando en todo lo que hablamos en esta entrevista y no tengo nada armado con nadie”, aseguró.

El astro argentino, que ahora tomará unas merecidas vacaciones, reconoció que opciones sí había para seguir en el viejo continente. “Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad”, finalizó.