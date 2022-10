Video | De primera y al ángulo: Messi y otro gol espectacular para el PSG ante Benfica

Lionel Messi pasa por el mejores momento desde que decidió dejar el Barcelona para fichar por el PSG. Sobre el mismo campo que vio aquel fatídico 8-2 ante el Bayern Múnich, el argentino convirtió una ‘pintura’ para darle la ventaja a su equipo y completar cuatro partidos seguidos marcando para los parisinos por todas las competencias.

Sobre el minuto 22 de partido, Leo combinó con los otros dos miembros del temido tridente. Primero se la pasó a Mbappé de espaldas al arco y luego recibió a asistencia al mejor estilo de lo que supieron hacer en Camp Nou unos años atrás.

El brasileño se la cedió a Messi en el borde del área y este, sin pensarlo ni un segundo, sacó un remate de zurda al ángulo para vencer al portero Vlachodimos, guardameta del Benfica. Con un puño hacia el cielo, la ‘Pulga’ celebró su segundo tanto en esta edición de la Champions, después del que había marcado la fecha pasada frente al Maccabi Haifa.

El único que no celebró el tanto del astro argentino fue Christophe Galtier, técnico del PSG, que mientras sus jugadores celebraban ya le estaba dando indicaciones a Danilo Pereira en la línea, sabiendo lo importante que era una victoria en Lisboa para sentenciar de una vez su lugar como líder de grupo antes de la segunda ronda de partidos.

LEO MESSI: EL HOMBRE DEL FÚTBOL TOTAL. ¡¡QUÉ GOLAZO ANTE BENFICA EN #CHAMPIONSxESPN, POR FAVOR!! pic.twitter.com/bItyIWBF8i — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2022

El Messi de esta temporada es sin duda alguna una mejor versión de lo visto en la campaña pasada. En solo tres partidos disputados ya ha hecho mas de la mitad de los goles que metió en la 2021/22 contando liga y Champions, un rendimiento que habla de la confianza que se tomó con la llegada del nuevo cuerpo técnico y el cambio en el módulo táctico que le da mucho más brillo.

Neymar y Mbappé lucen por momentos como complementos de Messi, que ahora sí empieza a lucir como el de la mejor versión en el Barcelona y, por supuesto, el que comandará a la selección argentina a su gran oportunidad de volver a conquistar el Mundial en Catar 2022. A poco más de un mes para iniciar el campeonato del mundo, el ‘10′ está en un punto altísimo de rendimiento, que lo pone como serio favorito a salir figura en la cita orbital.

¿Y después del Mundial?

Cuando acabe la cita en Catar, Messi entrará en zona de decisiones, pues, de acuerdo al reglamento de la Fifa, tiene plena libertad para negociar con otros clubes al quedarle solo seis meses para terminar su vínculo con el París. Es allí donde aparece la opción de un ‘último baile’ en el Barcelona, algo que ha empezado a tomar forma de manera inesperada.

Verónica Brunati, viuda del también periodista Jorge López, íntimo amigo de la ‘Pulga’, ha soltado en exclusiva este martes que el argentino regresará a Barcelona una vez cumpla su contrato con el París Saint-Germain, a pesar de que la intención del grupo inversor catarí es ofrecerle otro contrato multimillonario para mantener el tridente de lujo.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

“1 de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça”, escribió Brunati en su cuenta oficial y verificada de Twitter, abriendo una cantidad desenfrenada de comentarios por parte de las personas que saben su cercanía con el atacante.

Este es un rumor que ha escalado en la prensa española en los últimos días, razón por la que no es raro que haya llegado a oídos de Xavi Hernández, actual técnico del Barcelona, que respondió con ilusión a la posibilidad de volver a ver a Messi en el conjunto catalán. “Lo de Leo, a ver como se da, pero no es momento de hablar de Leo, le queremos mucho, pero no le hacemos un favor a él si hablamos de eso. Hay que dejarle que disfrute ahora de París”, había dicho en la antesala al juego del martes frente al Inter.