“Será jugador del Barcelona”: periodista cercana a Lionel Messi hace sorprendente anuncio

Barcelona y toda su afición sueña con una noche más de Lionel Messi en el Camp Nou para despedirse con la camiseta azulgrana a la que tanta historia le dio a lo largo de su laureada carrera. Lo que era una ilusión lejana ahora parece convertirse en realidad, o al menos eso da a entender una de las periodistas más cercanas al entorno del 10.

Verónica Brunati, viuda del también periodista Jorge López, íntimo amigo de la ‘Pulga’, ha soltado en exclusiva este martes que el argentino regresará a Barcelona una vez cumpla su contrato con el París Saint-Germain, a pesar de que la intención del grupo inversor catarí es ofrecerle otro contrato multimillonario para mantener el tridente del que hace parte junto a Neymar y Kylian Mbappé.

“1 de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça”, escribió Brunati en su cuenta oficial y verificada de Twitter, abriendo una cantidad desenfrenada de comentarios por parte de las personas que saben su cercanía con el ‘10′ de la Selección Argentina, que este año podría disputar su último mundial como futbolista profesional.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

Al momento de su salida, en agosto de 2021, Brunati fue una de las más críticas respecto a la actuación de la presidencia del Barcelona e incluso reveló detalles poco conocidos de la forma en la que Messi le comunicó a sus amigos que no continuaría. “No me quiero ir. No se pudo hacer más, no hay dinero. El club está muy mal y no pueden renovarme”, les dijo el delantero a sus compañeros, según lo revelado por la periodista argentina.

La relación entre Verónica y Messi es cercana gracias a la relación entre la ‘Pulga’ y el ‘Topo’ López, fallecido en el año 2014 mientras cubría el Mundial de Brasil. A raíz de la gran amistad que habían hecho ambos, Brunati cuenta que Messi estuvo pendiente de sus hijos todo el tiempo e incluso la llegó a invitar a su casa para darle las condolencias por lo sucedido.

Aunque Verónica ha hecho méritos por su cuenta para ser considerada una fuente confiable de las noticias que envuelven al astro argentino, no cabe duda que esa cercanía le da muchos más argumentos para informar de primera mano sobre la actualidad del jugador que tiene contrato con el PSG hasta finales de la presente temporada.

Xavi habló al respecto

Este es un rumor que ha escalado en la prensa española en los últimos días, razón por la que no es raro que haya llegado a oídos de Xavi Hernández, actual técnico del Barcelona, que respondió con ilusión a la posibilidad de volver a ver a Messi en el conjunto catalán. “Lo de Leo, a ver como se da, pero no es momento de hablar de Leo, le queremos mucho, pero no le hacemos un favor a él si hablamos de eso. Hay que dejarle que disfrute ahora de París”, dijo en la antesala al juego de este martes frente al Inter.

Pero no es la primera vez que le preguntan por su excompañero, pues apenas llegó, le cuestionaron si le gustaría haberlo tenido como dirigido. “Creo que se merece una segunda oportunidad, una última oportunidad, pero eso es el año que viene. Tiene contrato. Me gustaría. Sí”, señaló entonces.

Messi es el jugador más importante en la historia del FC Barcelona - Foto: AP

Un posible regreso de Messi depende también del presidente Joan Laporta, que aseguró estar pensando en esa posibilidad. “Tenemos una deuda moral con él en este sentido. Nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido en todos los campos”, dijo en el mes de julio, cuando se estaban activando las palancas para fichar a Lewandowski, Raphinha y compañía.

“Esto es una aspiración. No hay nada hablado. Me siento corresponsable de este final. Creo que es un final provisional, creo que conseguiremos que esta aspiración sea una realidad”, completó el directivo.