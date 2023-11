“El primero es cualquiera, pero el mejor es solo uno”: Eduardo Luis, desatado en YouTube

La vida me ha enseñado a NO DAR NADA POR SENTADO. Todo puede cambiar amigos...sólo debemos estar listos... Abrazo mi genteeeeee...

¿Cómo es la relación de Eduardo Luis y el ‘Cantante del Gol’?

“Lastimosamente, el compañero se afectó. Uno no quiere que le lleguen esas oportunidades así, uno no deja de lamentarlo. Con todos los éxitos que tiene Javi en su carrera, viene siendo la voz de la Selección más de 20 años. Yo sé que esto para él no era un partido más, era importante. Me solidarizo con él. Somos compañeros, y estamos en la misma casa”, concluyó el narrador.