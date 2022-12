El “qué mirás, bobo” llegó con todo a Colombia, lanzaron jeans para esta Navidad

Hace pocas semanas Lionel Messi lo volvió a hacer, una jugada maestra suya se hizo supremamente viral en el mundo y no precisamente en el fútbol. Se dio en la vida rutinaria y general, llegando a trascender desde Qatar hasta Sudamérica, donde el ingenio de las personas para usar el popular “qué mirás, bobo. Anda para allá” que emitió el ‘10′ a un colega suyo en el juego frente a Holanda, tomó relevancia.

La frase ya se había visto en otros espacios, pero en medio de una transmisión de un noticiero en Colombia se supo que esta ya estaba puesta en los jeans decembrinos que se venden por estos días para el estreno de las personas. El enérgico vendedor dijo: “En este momento la sensación es el pantalón: ‘qué miras, bobo’. Ha sido la locura”, aseguró.

El texto, como se ve en la grabación, se ve adherido a la parte trasera de la prenda y en otro modelo, se encuentra hacia un bolsillo y la parte baja de una de las piernas.

Además de esta manera de utilizar la frase en auge, en otras partes del mundo se crearon hasta temas musicales. La canción fue hecha por un hincha que publicó un video y se hizo llamar Tomas “El Vino Blanco”, quién utilizó el género musical cuarteto, popular en la provincia argentina de Córdoba, y como dijo su propio autor, tuvo como inspiración “las palabras del filósofo Lionel Messi al final del partido”.

La composición musical habla, además de la recordada frase, de las palabras que usaron los europeos en la previa del partido, de la forma en que dirigió el árbitro español y de lo que dijo el técnico Louis Van Gaal sobre Lionel Messi.

“Qué miras, qué miras, bobo, andá pa’ allá… volvete para Holanda y dejá de molestar. En toda la semana, no pararon de hablar, que no somos tan buenos, que Messi juega mal. Te alargan el partido, el juez dirige mal. Encima hay que aguantarse, lo que dice Van Gaal. No le demos más ‘bola’, estamos en semifinal”, dice la divertida canción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Tatuaje con el “Qué mirás, bobo”

Una persona fue más lejos que los demás y se tatuó el icónico momento en su piel, haciéndose viral en cuestión de minutos a través de las redes sociales. El usuario @facundomusa.ttt publicó a través de Twitter el trabajo que le hizo a uno de sus clientes apenas unas horas después de lo sucedido, todo un récord para este Mundial.

Rápidamente, la publicación se hizo conocida en redes y saltó hasta la televisión, siendo reproducida por varios medios del sur del continente. A raíz de las críticas, el tatuador tuvo que salir a explicar que el cliente le pidió algo no muy realista y por eso los detalles del rostro de Messi y el diseño no son tan específicos.

“El tatuaje es un meme, una interpretación sketchy de un frame del video, no una obra fotorealista. La orientación del tatuaje es según la zona del cuerpo. Que mire hacia el frente o hacia el centro es lo mejor para que la imagen no pierda protagonismo. El cliente lo quería en la izquierda”, explica Facundo.

Frente a los productos de merchandasing, en diferentes portales ya se pueden comprar los diferentes elementos que plasmaron las palabras del argentino en pocillos, gorras y camisetas.

Estos objetos se consiguen desde $ 35.000; los tradicionales mugs vienen estampados con las palabras de Messi y con la bandera argentina de fondo; otros los ofrecen con la foto del futbolista y la frase que quedó en la memoria de muchos, mientras que las camisetas, que también vienen en motivos variados, pueden alcanzar los $ 100.000.