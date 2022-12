Antonella Rocuzzo, esposa de Messi, lo imitó y pronunció la polémica frase del duelo contra Holanda en el Mundial Qatar 2022: “Qué mirás, bobo”

Mucho se ha hablado sobre el episodio de Lionel Messi y el holandés Wout Weghorst luego del partido por cuartos de final del Mundial Qatar 2022 en el que los albicelestes eliminaron a los europeos, lo que pasó a un segundo plano por el altercado y las palabras que el delantero de PSG le lanzó al goleador neerlandés.

“¿Qué mirás, bobo? Andá para allá”, pronunció el ‘10′ mientras era entrevistado por la cadena TyC de su país, algo que rápidamente se volvió viral y que fue rechazado por algunos hinchas, mientras que otros lo justificaron asegurando que se debía a la calentura del partido.

Este suceso ha ido creciendo con el paso de los días y se han conocido diferentes reacciones como la del propio jugador holandés, la del exfutbolista y compañero de Messi, Kun Agüero, quien estaba en el lugar de los hechos y, ahora, la de la esposa del astro, Antonella Rocuzzo.

En un video que circula en redes sociales se ve a la esposa del 10, en compañía del hermano de Messi, salir del estadio donde Argentina logró su tiquete a las semifinales del torneo; es allí donde Rocuzzo bromea y repita la frase que minutos antes había dicho su esposo para ofender a un jugador holandés.

Quien los grabó logró captar el momento justo en el que el pariente del jugador dice: “Andá para allá”, a lo que Rocuzzo responde, imitando los gestos de su esposo:“¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás?”.

El video de la argentina, al igual que el del astro del PSG, se viralizó rápidamente generando desde risas hasta reproches por la actitud tanto de la mujer como del deportista.

Según el Kun Agüero, la pelea pudo haber sido peor

Pese a que toda la atención se centró sobre el 10 albiceleste luego del altercado, fue el Kun Agüero quien estuvo en primera fila y presenció lo que sucedió. El exfutbolista e ídolo del Manchester City logró estar en la grama del estadio gracias a sus influencias y fue allí que se percató de lo que estaba sucediendo entre los futbolistas.

Según él, mientras conversaba con sus compañeros luego de la tanda de penales que le dio la clasificación a Argentina a la semifinal de Qatar 2022, logró darse cuenta de que los ánimos estaban calientes y que Weghors intentaba hablar con el astro argentino.

Agüero señaló que el futbolista europeo lo encaró y le dijo “ven aquí”. Acto seguido el Kun saltó y le dijo que se callara y que no era necesario hablarle a Messi en medio de la calentura. “Le dije ‘cerra el or…’. ¿Para qué le hablaba (a Messi) si sabía que el tema estaba caliente?”, señaló el exdelantero.

Luego de esto, Agüero dijo que Weghorst le pidió que no lo callara y nuevamente el ex Manchester City le pidió que no le hablara a Lionel Messi.

Justo en ese momento, señaló el Kun, los funcionarios de la Fifa le exigieron “que no hiciera quilombo” y por eso se distanció del jugador holandés para acatar el pedido de los comisarios presentes en el terreno de juego.

Agüero abandonó la escena de inmediato y reveló que todo hizo parte de la calentura del momento, sin embargo, entre cierta parte de la afición y de la prensa mundial, el hecho opacó lo hecho por Argentina y la buena reputación de la que ha gozado Messi hasta el momento, pues no es un jugador al que se le vea encarar a sus rivales fuera de la cancha, ni mucho menos verse involucrado en polémicas por ofender a sus contrincantes.