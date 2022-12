Video: locura en Argentina por hincha que se tatuó a Messi diciendo “qué mirás, bobo”

La victoria en los penales sobre Países Bajos ha desatado una auténtica locura en Argentina por cuenta de la ilusión que despierta el estar a solo dos partidos de la tercera Copa del Mundo en su historia. Las espectaculares atajadas de Emiliano Martínez en la tanda decisiva han quedado en segundo plano, todo a raíz de la icónica frase con la que Lionel Messi zanjó su discusión con los neerlandeses.

Después del partido, cuando el ‘10′ atendía a los medios de comunicación, Wout Weghorst se le acercó para dejar atrás el altercado, sin embargo, Leo respondió con un “qué miras, bobo” desafiante, frase que enmarcó lo que fue el tenso final del partido por los cuartos de final de Qatar 2022.

Tal ha sido la revolución por el ataque de Messi a Weghorst, que en Argentina ya venden camisetas, pocillos, bufandas y miles de artículos más con la frase, una oportunidad de mercadeo que los comerciantes más audaces no han querido desaprovechar.

Pero hay una persona que fue más lejos y se tatuó el icónico momento en su piel, haciéndose viral en cuestión de minutos a través de las redes sociales. El usuario @facundomusa.ttt publicó a través de twitter el trabajo que le hizo a uno de sus clientes apenas unas horas después de lo sucedido, todo un récord para este Mundial.

Rápidamente la publicación se hizo conocida en redes y saltó hasta la televisión, siendo reproducida por varios medios del sur del continente. A raíz de las críticas, el tatuador tuvo que salir a explicar que el cliente le pidió algo no muy realista y por eso los detalles del rostro de Messi y el diseño no son tan específicos.

“El tatuaje es un meme, una interpretación sketchy de un frame del video, no una obra fotorealista. La orientación del tatuaje es según la zona del cuerpo. Que mire hacia el frente o hacia el centro es lo mejor para que la imagen no pierda protagonismo. El cliente lo quería en la izquierda”, explica Facundo.

Sigue la polémica

Con el pasar de las horas se han conocido más detalles de ese tenso momento en el que no solo estuvieron inmersos los dos protagonistas, sino también otros jugadores de Argentina e incluso Sergio Agüero, que se encontraba celebrando junto a sus excompañeros por el triunfo que los clasificó a semifinales.

Una persona que se encontraba al interior del túnel grabó el momento en el que el astro argentino le grita el “¿qué mirás, bobo?”, y la reacción de Weghorst es discutir con otros jugadores de la albiceleste, entre ellos Lautaro, Lisandro Martínez y el ‘Kun’.

Justamente, Agüero es el que se encarga de calmar los ánimos y pedirle al delantero neerlandés que deje las cosas así, sabiendo que Messi tenía una gran molestia con el equipo rival. “Justo estábamos entrando y le empezó a decir ‘¡Hey Messi!’. Leo se da vuelta y ahí le dijo eso”, contó el ‘Kun’ más tarde en ESPN.

“El chabón le decía ‘come here’ (ven acá) y ahí llegué yo y le dije ‘ya está’. Le digo ‘¿para qué le hablas si ves que está caliente? Cállate’. Él me dijo ‘you don’t say shut up’ (no me digas que me calle) y yo le dije entonces ‘don’t talk to Messi’, y ya”, contó el exdelantero del Manchester City.

Terminada la discusión, ambas selecciones se dirigieron a sus vestuarios y la pelea quedó en anécdota, aunque después, en la zona mixta para los medios sin derechos televisivos, se volvió a hablar de lo sucedido en el túnel de vestuarios. “Yo solo quise darle la mano después del partido”, señaló Weghorst a los medios de su país.

“Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona”, completó.