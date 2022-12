“Que mirás bobo, andá para allá”, la furia de Lionel Messi contra rival tras la clasificación de Argentina ante Países Bajos

Un partido electrizante y lleno de polémica fue el que se vivió este viernes por los cuartos de final del Mundial de Qatar, entre Argentina y Países Bajos. Después de 90 minutos vibrantes que terminaron con empate a dos goles y dos tiempos extras, el segundo boleto de las semifinales se quedaron en las manos de la albiceleste que lo consiguió por los penales.

Una de las grandes figuras del partido fue nuevamente Lionel Messi, quien asistió para el primer gol de Argentina y anotó el segundo que parcialmente le daba la tranquilidad.

No obstante, y a pesar de tener el partido casi en su bolsillo, Países Bajos logró remontar el duelo y con dos goles de Weghorst, igualó las acciones de juego, alargando la espera por el paso a los penales. En esta instancia, la Argentina se terminó imponiendo por 4-3 y logró avanzar a las semifinales donde se medirá con Croacia, rival que dejó en el camino a Brasil.

Messi. - Foto: REUTERS

Ahora bien, más allá de la clasificación, los jugadores de Argentina salieron con furia del terreno de juego por el desarrollo del encuentro, donde tuvieron fuertes cruces con los jugadores neerlandeses, más las polémicas decisiones del árbitro español, Mateu LaHoz.

Tras el partido, Messi atendió a los medios de comunicación y aprovechó para descargar toda su bronca por lo ocurrido con el juez de la contienda y de paso con algún rival que se encontraba presenciando sus declaraciones.

Cuando el 10 de Argentina se encontraba respondiendo las preguntas del canal TyC Sports, se quedó mirando fijamente a lo que detrás de cámara parecía un rival. Dejando a un lado lo que le decía el periodista, Messi salió y grito “Qué mirás bobo, que mirás. Andá pa’ allá”.

El suceso se volvió viral de inmediato en redes sociales donde miles de usuarios apuntan a que estas palabras iban dirigidas al delantero que hizo los dos goles; Weghorst.

Messi en contra del árbitro

Sumado a estas palabras, el atacante argentino arremetió contra el arbitraje de LaHoz y lanzó una fuerte declaración en contra de la Fifa. “(Cuando llegó) el empate sentí mucha bronca, no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro, porque enseguida te amonestan o te sancionan, pero creo que la gente vio lo que fue. La FIFA tiene que revisar eso, no puede poner un árbitro así para un partido de esta trascendencia, que no está a la altura”.

“Sufrimos demasiado injustamente. Nos merecíamos pasar. Quizá no hicimos un gran partido, después el árbitro lo mandó a la prórroga. Siempre nos jugaba en contra. En la última jugada (la del empate) no era ‘foul’. Van Gaal vende que juega bien al fútbol y nos metían pelotazos”, criticó al rival.

Y sobre su adversario en semifinales, la sorprendente Croacia que eliminó horas antes a Brasil, también en los penales, declaró: “Será un partido durísimo, es una gran selección que le jugó de igual a igual a Brasil, y por momentos fue mucho mejor. Tiene jugadores muy buenos sobre todo en el mediocampo, que vienen trabajando con el mismo DT desde el Mundial pasado, se conocen muy bien y por algo así, es una semifinal mundial y va a ser muy duro”.

El próximo martes 13 de diciembre, Argentina se jugará las cartas para medirse con Croacia por el paso a la gran final del Mundial de Qatar. El duelo está pactado para las 2:00 p. m. (hora colombiana).