La reveladora respuesta de Wout Weghorst al “qué mirás bobo” de Lionel Messi

Más allá de la remontada y la tanda de penales que dejó el partido entre Argentina y Países Bajos, donde el seleccionado sudamericano logró su pase a la semifinal, el encuentro estuvo adornado de un acalorado enfrentamiento entre los futbolistas Lionel Messi y Wout Weghorst en la zona mixta, tras finalizar la tanda de penales.

Luego de una decisiva ronda de penaltis, en donde el meta de Argentina fue estrella, Messi atendió a los medios de comunicación y aprovechó para descargar toda su bronca por lo ocurrido con el juez de la contienda y de paso con algún rival que se encontraba presenciando sus declaraciones.

En este mismo sentido, cuando el 10 de Argentina se disponía a responder las preguntas del canal TyC Sports, se quedó mirando fijamente a lo que detrás de cámara parecía un rival. Dejando a un lado lo que le decía el periodista, Messi salió y grito “Qué mirás bobo, que mirás. Andá pa’ allá”.

El suceso se volvió viral de inmediato en redes sociales donde miles de usuarios apuntan a que estas palabras iban dirigidas al delantero que hizo los dos goles; Weghorst.

Ahora bien, el delantero de la selección de Países Bajos apareció y rompió el silencio sobre lo sucedido con el astro argentino y aseguró que en ningún momento llamó a Messí en la zona mixta para provocarlo.

“Yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”, aseveró el delantero de Países bajos, quien fue el encargado de dar la paridad a uno de los mejores partidos que se han visto hasta ahora en el Mundial de Qatar 2022.

Asimismo, y en referencia a lo que dijo sobre ese acercamiento al capitán de Argentina, dijo que le decepcionó lo que le dijo Liones Messi.

“Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente me decepciona”, concluyó el neerlandés, agrandando la polémica tras el cruce de palabras que se dio en la zona mixta.

No obstante, uno de los exdelanteros de la albiceleste y quien aseguró presenciar la escena, Sergio ‘el kun’ Agüero, dijo que Weghorst lo encaró. “El chabón le decía ‘come here’ (ven acá) y ahí llegué yo y le dije ‘ya está’. Le digo ‘¿para qué le hablas si ves que está caliente? Cállate’. Él me dijo ‘you don’t say shut up’ (no me digas que me calle) y yo le dije entonces ‘don’t talk to Messi’, y ya”, contó el exdelantero del Manchester City.

Por otra parte, y ya con cabeza más fría, Messi también se refirió a lo sucedido y aseguró que su principal molestia es que no le gusta “que se hable antes de los partidos”, como lo hizo el técnico Van Gaal.

“El 19 (Weghorst) desde que entró al partido empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas y me parece que eso no hace parte del fútbol. Yo respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten también y creo que el técnico de él no fue respetuoso con nosotros”, finalizó.