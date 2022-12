Video | Jugador de Marruecos bailó en la cancha con su madre para celebrar clasificación a semifinales del Mundial Qatar 2022

La alegría del plantel de Marruecos no tiene comparación luego de lograr un histórico paso a semifinales en el Mundial Qatar 2022 al eliminar a la selección de Portugal en un dramático partido en el que los africanos se impusieron 1-0 al equipo de Cristiano Ronaldo.

Los marroquíes vienen sorprendiendo en el torneo, pues en fase de grupos derrotaron a Bélgica, uno de los favoritos y selección que resultó eliminada en primera ronda; luego, tras quedar líder de su zona, eliminó a España, otro de los llamados a quedarse con el título, gracias a una magistral actuación de su arquero Bono en la tanda de penales.

Por último, envió a casa a los lusos y se confirmó como una de las cuatro mejores selecciones del torneo, algo que llenó de emoción a sus jugadores y a los familiares que los acompañaban en el estadio Al Thumama.

Tal fue la épica hazaña, que el jugador marroquí Sofiane Boufal no se aguantó las ganas de compartir este momento con su madre y le pidió que bajara al césped donde minutos antes habían logrado la clasificación; una vez juntos, no tuvieron problema en celebrar bailando ante la mirada de los espectadores que no podían creer el paso de los africanos a las semifinales de Qatar 2022.

En otras imágenes, se ve otros integrantes de la plantilla haciéndole señas a sus familiares para que los acompañen en el terreno de juego; otros optaron por retratarse con la bandera de su país y saltar para celebrar el hecho deportivo más importante en la historia de la nación africana.

☺️ LA VIDA ES BELLA. Sofiane Boufal celebra el triunfo de Marruecos 🇲🇦 bailando con su mamá 💜☺️



El jugador marroquí, Sofiane Boufal, bailando con su mamá, me da vida.

En la otra orilla: el llanto de Cristiano Ronaldo

Con 37 años de edad, será muy complicado ver en 2026 a CR7 nuevamente defendiendo los colores de su país. Al término del juego, mientras los africanos celebraban lo hecho minutos antes, las lágrimas del mejor futbolista de la historia para muchos se contrastaban y hacían que la tristeza embargara a sus seguidores, quienes no podían creer cómo el atacante podría dejar la participación en los Mundiales sin siquiera rozar la final de una Copa del Mundo.

A la par de la imagen que denotaba la tristeza del goleador, los marroquíes celebraban instalarse por primera vez entre los mejores cuatro del Mundo. Entre ellos, un eufórico personaje perteneciente al cuerpo técnico del elenco de Marruecos, quien al ver pasar al ‘Bicho’ enfrente suyo no dudó en voltearse para celebrarle casi en la cara su felicidad.

Sin darse cuenta de ello y sumido en su tristeza, el futbolista siguió su camino en el que también tuvo a su técnico que lo dio un espaldarazo de apoyo, además, de imprudente aficionado quiso tomarse una foto, mismo que fue apartado de manera brusca por la seguridad del estadio.

El seleccionador portugués, Fernando Santos, se mostró dolido por la eliminación de su equipo este sábado en cuartos de final a manos del sorprendente Marruecos (1-0), primer equipo africano en clasificarse a las semifinales de un Mundial.

“Duele igual (haber perdido con Marruecos), salir del Mundial siempre duele”, dijo el entrenador, de 68 años, a la televisión al término del juego disputado en el estadio Al Thumama.

Respecto a su futuro, Fernando Santos afirmó que “cuando vuelva a Portugal hablaremos (con el presidente de la Federación, Fernando Gomes) sobre lo mejor para Portugal”.

“Esta generación no termina aquí y tendrá la oportunidad de hacer cosas buenas por el fútbol portugués, hoy demostró su capacidad”, concluyó Santos, tratando de sacar algo positivo de su paso por el Mundial de Catar.

Ahora Marruecos se tendrá que medir a Francia, equipo que en la segunda jornada de este sábado derrotó 2-1 a su similar de Inglaterra.